El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX finaliza la Jornada 7 este domingo 22 de febrero con una doble cartelera que completa la actividad semanal.

Los partidos podrán seguirse EN VIVO a través de televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming, brindando alternativas para acompañar la recta final de la jornada.

En caso de que no quieras perderte este cierre de fecha, te compartimos la agenda completa de los encuentros programados para este domingo con los horarios y canales donde se podrán ver.

Partidos HOY domingo 22 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Pumas vs Monterrey | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5

Querétaro vs Juárez | 19:00 | FOX One

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este domingo 22 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

