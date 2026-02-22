Los Cardenales de San Luis reforzaron su cuadro interior al firmar al infielder mexicano Ramón Urías con un contrato de un año que incluye una opción mutua para 2027, anunció el club.

Urías, de 31 años, desarrolló la mayor parte de su carrera en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, antes de ser traspasado a los Astros de Houston a mitad de la temporada pasada.

En 2025, sumando su producción con ambas novenas, registró promedio de bateo de .241, conectó 11 cuadrangulares y remolcó 44 carreras, aportando solidez defensiva, experiencia y versatilidad en el infield.

Su mejor campaña llegó en 2022, cuando disparó 16 jonrones y conquistó el Guante de Oro como tercera base, posición en la que se desempeña habitualmente.

No obstante, también cuenta con experiencia en la segunda base, el campocorto y la inicial, cualidades que amplían las alternativas del cuerpo técnico de San Luis y fortalecen la competencia interna.

Para abrirle un lugar en el roster, la organización designó para asignación al lanzador derecho Zak Kent, movimiento que forma parte de los ajustes previos al inicio de la temporada y la planificación del plantel.