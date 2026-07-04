Isaac del Toro inicia con paso firme el Tour de Francia; marcha sexto tras la primera etapa

Isaac del Toro dio este sábado 4 de julio el primer paso en el Tour de Francia 2026 con una actuación que lo colocó entre los protagonistas de la clasificación general desde el arranque de la competencia. El ciclista mexicano concluyó la primera etapa en la sexta posición de la clasificación individual y contribuyó para que el UAE Team Emirates-XRG terminara tercero en la contrarreloj por equipos que abrió la edición 113 de la ronda francesa.

El papel clave de Del Toro junto a Tadej Pogačar

La carrera comenzó en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19.6 kilómetros, un formato que regresó al Tour y que obligó a las escuadras a combinar estrategia, potencia y coordinación. El triunfo correspondió al Team Visma-Lease a Bike, con Jonas Vingegaard como el principal beneficiado al convertirse en el primer líder de la clasificación general. El danés terminó con una ventaja de 26 segundos sobre Del Toro.

El conjunto UAE Team Emirates-XRG cruzó la meta con el tercer mejor tiempo de la jornada, resultado que permitió al mexicano ubicarse en el sexto puesto de la clasificación general tras el reparto de tiempos individuales establecido para esta edición del Tour. Del Toro fue además uno de los corredores más consistentes de su equipo durante el recorrido, en una formación encabezada por el esloveno Tadej Pogačar, uno de los principales candidatos al título.

El inicio también dejó buenas noticias para el pedalista originario de Ensenada en otras clasificaciones. Después de la primera etapa, ocupa el segundo lugar en la clasificación de jóvenes, únicamente por detrás del español Juan Ayuso, mientras que el UAE Team Emirates-XRG encabeza la clasificación por equipos gracias al desempeño colectivo mostrado en la contrarreloj.

Isaac del Toro hace historia en su debut en el Tour de Francia

La participación de Del Toro genera expectativa luego de la temporada que ha construido en el circuito internacional. El mexicano llegó al Tour tras conquistar el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y consolidarse como una de las piezas importantes del UAE Team Emirates, escuadra que buscará llevar a Pogačar a un nuevo título de la competencia.

Para Del Toro se trata de su primera participación en el Tour de Francia, convirtiéndose en uno de los pocos ciclistas mexicanos que han tomado la salida en la prueba más importante del calendario internacional. Su desempeño en la jornada inaugural confirmó que puede competir con los principales aspirantes de la carrera y mantenerse entre los primeros lugares desde el comienzo de las tres semanas de competencia.

La actividad continuará este domingo 5 de julio con la segunda etapa, en la que Del Toro buscará mantenerse dentro del grupo de los líderes y conservar su posición tanto en la clasificación general como en la de los mejores jóvenes, en un Tour de Francia que concluirá el próximo 26 de julio en los Campos Elíseos de París.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te pierdas: Kimi Antonelli logra la pole position para el GP de Gran Bretaña

OF