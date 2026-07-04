El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli logró la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, en el mítico Circuito de Silverstone, firmando un gran día para el juvenil conductor, luego de haber ganado más temprano la carrera sprint, confirmando el gran momento que atraviesa.

Atrás de él, los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc en segundo puesto y Lewis Hamilton en la tercera posición en la parrilla de salida.

En cuanto al mexicano, Sergio “Checo” Pérez largará 20 en una de las carreras más importantes del calendario de la Fórmula 1.