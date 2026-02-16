Este lunes 16 de febrero de 2026, en el inicio de semana, el balón no descansa. Si tu plan contempla ver partidos de futbol EN VIVO, vale la pena saber que hay actividad desde temprano y hasta la noche.

Aunque el lunes suele ser más tranquilo, la cartelera del día incluye juegos atractivos en clave en ligas europeas y en Sudamérica. Te compartimos, por si te interesa ver, el calendario completo ordenado por torneo, con horarios y canales de transmisión para organizar la jornada sin problema.

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

León vs Puebla | 17:00 | FOX One, Tubi |

Toluca vs Pachuca | 18:00 | ViX Gratis |

San Luis vs Querétaro | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Chivas vs Atlas | 19:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi |

Mazatlán vs Tigres | 21:10 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Girona vs Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Cagliari vs US Lecce | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - FA Cup EN VIVO

Macclesfield FC vs Brentford | 13:30 | FOX One, FOX |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

