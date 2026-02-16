Este lunes 16 de febrero de 2026, en el inicio de semana, el balón no descansa. Si tu plan contempla ver partidos de futbol EN VIVO, vale la pena saber que hay actividad desde temprano y hasta la noche.Aunque el lunes suele ser más tranquilo, la cartelera del día incluye juegos atractivos en clave en ligas europeas y en Sudamérica. Te compartimos, por si te interesa ver, el calendario completo ordenado por torneo, con horarios y canales de transmisión para organizar la jornada sin problema.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF