Lunes, 16 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 16 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este lunes 16 de febrero de 2026, en el inicio de semana, el balón no descansa. Si tu plan contempla ver partidos de futbol EN VIVO, vale la pena saber que hay actividad desde temprano y hasta la noche.

Aunque el lunes suele ser más tranquilo, la cartelera del día incluye juegos atractivos en clave en ligas europeas y en Sudamérica. Te compartimos, por si te interesa ver, el calendario completo ordenado por torneo, con horarios y canales de transmisión para organizar la jornada sin problema.

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • León vs Puebla | 17:00 | FOX One, Tubi |
  • Toluca vs Pachuca | 18:00 | ViX Gratis |
  • San Luis vs Querétaro | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Chivas vs Atlas | 19:00 | Amazon Prime Video, FOX One, Tubi |
  • Mazatlán vs Tigres | 21:10 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

  • Girona vs Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Cagliari vs US Lecce | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY lunes 16 de febrero de 2026 - FA Cup EN VIVO

  • Macclesfield FC vs Brentford | 13:30 | FOX One, FOX |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones