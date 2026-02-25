Isaac del Toro confirma su grandeza y se instala como el segundo mejor ciclista del planeta

El ascenso de Isaac del Toro ya no es una sorpresa; es una confirmación. El ciclista mexicano dio el golpe definitivo al conquistar el UAE Tour 2026, resultado que lo catapultó del tercer al segundo lugar del ranking mundial. A sus 22 años, el corredor del UAE Team Emirates se consolidó como el principal perseguidor del esloveno Tadej Pogačar y firmó un capítulo histórico para el ciclismo mexicano .

Del Toro partía desde la tercera posición del ranking mundial, pero su victoria en el UAE Tour 2026 transformó por completo el escenario. Gracias a ese triunfo alcanzó los 6,224 puntos en la clasificación UCI, cifra que le permitió ascender un puesto y consolidarse como el nuevo número dos del mundo.

Con ese movimiento, el mexicano superó al danés Jonas Vingegaard, quien cayó al tercer lugar con 5,724 unidades. En la cima se mantiene Tadej Pogačar, líder sólido con 11,255 puntos.

El bajacaliforniano forma parte del UAE Team Emirates, también denominado oficialmente UAE Team Emirates XRG, una estructura de categoría UCI WorldTeam que representa la máxima jerarquía del ciclismo profesional.

Del Toro se incorporó al equipo tras su destacado crecimiento en Europa con A.R. Monex, dando así el salto definitivo al profesionalismo. Dentro del UAE comparte filas con figuras consolidadas como Pogačar y otros referentes del pelotón internacional y, en poco tiempo, se ha consolidado como una pieza estratégica dentro del proyecto deportivo.

Su historia comenzó desde niño en Ensenada, donde dio sus primeras pedaladas bajo la guía de entrenadores locales antes de integrarse al Centro de Alto Rendimiento, bajo la tutela de Nelson Morales. Desde temprana edad destacó por su disciplina y talento natural, sumando podios nacionales y una medalla de plata en la Olimpiada Nacional, que anticipaban su proyección.

En 2019 dio el salto a Europa con A.R. Monex Pro Cycling Team, iniciando su camino internacional tras solicitar una oportunidad que marcaría su destino. En 2023 brilló en la categoría Sub-23 al conseguir varios podios y conquistar el Tour de l'Avenir, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar la competencia y en dominar todas sus clasificaciones.

En su debut profesional ganó una etapa del Tour Down Under y se proclamó mejor joven. Durante 2024 acumuló top 10 en el WorldTour, se adjudicó la Vuelta a Asturias y firmó actuaciones destacadas en la Vuelta a España y el Mundial Sub-23.

Su consagración definitiva llegó en el Giro de Italia 2025, donde hizo historia al convertirse en el primer mexicano en vestir la maglia rosa; ganó una etapa, defendió el liderato durante nueve días y terminó como subcampeón general.

En el corto plazo, el mexicano afrontará un exigente bloque de competencias en Italia que podría resultar determinante en su lucha por el liderato mundial . Iniciará el 7 de marzo con la Strade Bianche, una clásica desafiante sobre caminos de grava, donde buscará mejorar su actuación previa.

Del 9 al 15 de marzo disputará la Tirreno-Adriatico, prueba clave para medir su resistencia en carreras por etapas y sumar puntos valiosos en la clasificación. Finalmente, cerrará el 21 de marzo con la Milano-Sanremo, el primer Monumento del año y una de las citas más prestigiosas del calendario, donde volverá a medirse ante la élite del ciclismo internacional.

