Con dramatismo, prórrogas y remontadas, se definieron los últimos boletos a los Octavos de Final de la UEFA Champions League . Galatasaray, Paris Saint-Germain, Atalanta y el Real Madrid sellaron su clasificación en una jornada cargada de emociones.

La Juventus nadó, pero murió en la orilla. Empató el global 5-5 ante el Galatasaray, incluso con dos goles jugando con un hombre menos. Sin embargo, pese a la localía y el impulso anímico, dos anotaciones turcas en la prórroga dejaron fuera al equipo dirigido por Luciano Spalletti. Los de Estambul avanzaron a Octavos, donde podrían cruzarse con el Liverpool o el Tottenham Hotspur.

El PSG, pese a otro susto del Mónaco, respondió con una ráfaga de goles para extinguir el sueño de su rival. El empate 2-2 en la vuelta dejó el global 5-4 a favor del conjunto parisino. Los dirigidos por Luis Enrique enfrentarán al Barcelona o al Chelsea en la siguiente fase.

Por su parte, la Atalanta sacó el orgullo italiano y goleó 4-1 al Borussia Dortmund en Bérgamo, remontando el marcador global en el último suspiro con un penal que decretó el 4-3 definitivo. Sus posibles rivales serán el Arsenal o el Bayern Múnich, que conocerán tras el sorteo del viernes, programado a las 5:00 a.m. (tiempo de México).

En la capital española, el Real Madrid también hizo valer su jerarquía y superó al Benfica para instalarse en la siguiente ronda. El conjunto blanco resolvió su eliminatoria con autoridad y se suma a la lista de clasificados que ya esperan rival en el sorteo de Octavos.

SV