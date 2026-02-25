El Real Madrid sin Kylian Mbappé, fuera por molestias en la rodilla, venció al Benfica 2-1 y, con el global de 3-1, se quedó con la última palabra en la trilogía de partidos ante los portugueses este mes , así como el boleto a los Octavos de Final de la Champions League, fase en la que podrían enfrentar al Manchester City o Sporting de Lisboa.

El público en el Santiago Bernabéu puso el ánimo a tope desde las gradas, con cánticos, banderas en las cabeceras y con el caso de Prestianni y Vinicius presente, colocaron una lona con el mensaje “No al racismo”.

Las Águilas, que no tuvieron a Jose Mourinho en el banquillo al estar suspendido, iniciaron con energía en la cancha madrileña, conscientes de que la diferencia era de solo un gol y comenzaron los embistes emplumados que rindieron frutos a los 15 minutos de partido. Rafa Silva empató el global tras un rechace de Courtois en una vertiginosa jugada de los lusitanos que enmudeció las gradas.

El silencio duró poco. En un par de minutos y con un Real Madrid más asentado le devolvió el entusiasmo a la afición con un potente disparo de Aurelien Tchouaméni, asistido por Fede Valverde, inalcanzable para Anatoliy Trubin.

A pesar de la insistencia visitante, a la media hora de juego los blancos volvieron a marcar, pero el festejo de Arda Güler fue en vano por un milimétrico fuera de lugar de Álvaro Carreras. Ambos equipos siguieron generando opciones de marcar, unas más claras que otras haciendo figuras a los porteros; la tensión no disminuía en el césped con una diferencia mínima para los merengues y un aguerrido Benfica que no se rindió, a pesar de que sus revoluciones bajaron poco a poco.

El partido quedó sentenciado hasta el minuto 80’, con un contragolpe del Madrid que nació en el medio campo, en el que Vinicius quedó mano a mano frente al guardameta y la mandó guardar al segundo poste, liquidando a los portugueses.

La triste noticia para los blancos fue la aparatosa lesión del central Raúl Asencio . En una disputa de balón, chocó con su propio compañero, Camavinga. El impacto junto a la mala caída lo dejaron tendido en el suelo, fue sacado inmovilizado en camilla con el protocolo de conmociones.

SV