Cuando los eventos deportivos cambiaron de sede

La preparación de un evento deportivo masivo, como una Copa del Mundo o Juegos Olímpicos, conlleva varios años de preparación en las ciudades y, en ocasiones, por diferentes circunstancias ajenas a la organización de las competencias, no pueden llevarse a cabo en los lugares donde estaban planeados originalmente.

A lo largo de los años, ha habido casos en los que se cancelan por completo los eventos, como en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y otros en los que son aplazados, como los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 a 2021 por la pandemia. La FIFA, en diferentes categorías, ha optado por trasladar el evento a otro país, al igual que el Comité Olímpico Internacional (COI) y, en un caso más reciente, hasta los Juegos Panamericanos han tenido mudanzas.

En el caso de la mayor justa de futbol del planeta, el Mundial de México 1986 iba a ser en Colombia, pero cuatro años antes, el país renunció a la organización por las exigencias económicas y de infraestructura. Un año después, México fue el destino elegido y el primer país en ser dos veces anfitrión de la Copa del Mundo.

Los cambios de sede en torneos de futbol

En marzo de 2023, dos meses antes del Mundial Sub-20, el organismo rector del futbol mundial le quitó la sede de dicho certamen a Indonesia debido a la postura del país en favor de Palestina y la participación de Israel en la competencia. En abril, Argentina fue designado nuevo anfitrión y en mayo arrancó el torneo.

En la categoría Sub-17 ha sucedido en un par de ocasiones. En 1991, Ecuador esperaba los últimos meses antes de recibir a las selecciones, pero ese mismo año, un brote de cólera afectó gran parte del país y tuvieron que trasladar la organización a Italia. En 2019, la FIFA decidió quitarle el honor a Perú “principalmente por la garantía gubernamental relacionada al tratamiento de impuestos" según la Federación Inca. Brasil fue quien albergó la justa.

El Mundial Femenino, en su más corta historia, también ha pasado por movimientos repentinos. La edición del 2003 estaba planeada para disputarse en China, pero meses antes, los crecientes casos de neumonía atípica obligaron a la FIFA a cambiar los planes, siendo el nuevo escenario Estados Unidos, que había sido el organizador en 1999.

Los Juegos Olímpicos de la era moderna han vivido menos cambios de este tipo. En 1907, la erupción del volcán Vesubio hizo que toda la atención del gobierno italiano se concentrara en Nápoles, por lo que Roma tuvo que dejar vacante la organización del evento que sería un año después y terminó por celebrarse en Londres. Para la justa invernal de 1976, Denver fue la ganadora de la sede, pero cuatro años antes, la población de Colorado votó en un referéndum por no usar impuestos para los gastos del evento, haciendo imposible la solvencia económica; hasta 1973, Innsbruck, Austria, fue designada la ciudad anfitriona.

A nivel continental, los vigésimos Juegos Panamericanos estaban planeados para Barranquilla en 2027; sin embargo, en enero de 2024, Panam Sports echó para atrás la decisión por falta de pagos. En Jalisco levantaron la mano para ser sede, al igual que Asunción y Lima. Finalmente, se llevarán a cabo en territorio inca, donde fue la edición del 2019.

