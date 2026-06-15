La primera fecha del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece un duelo inédito entre Irán y Nueva Zelanda, selecciones que se verán las caras este lunes 15 de junio en el Los Angeles Stadium. El compromiso está programado para las 19:00 horas y marcará el estreno de ambos representativos en la presente edición del torneo.

Más allá de los tres puntos en disputa, el encuentro adquiere relevancia por lo que significa para las aspiraciones de las dos escuadras dentro del certamen. Tanto Irán como Nueva Zelanda intentarán dar un paso importante hacia la fase eliminatoria y mantener vivo el objetivo de alcanzar una instancia que históricamente les ha resultado esquiva. Aquí te compartimos la información relevante, como los canales de transmisión, para que no te pierdas el encuentro.

¿Cómo llegan Irán y Nueva Zelanda?

Ambas selecciones comparten el Grupo G junto a Bélgica y Egipto, por lo que sumar puntos en este primer compromiso será fundamental para mantener sus posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

La Selección de Nueva Zelanda, dirigida por Darren Bazeley, llega con su capitán, Chris Wood, como principal referente en el ataque. Por su parte, la Selección de Irán, comandada por Amir Ghalenoei y con figuras como Mehdi Taremi, afronta este compromiso tras una compleja preparación logística.

El equipo iraní tuvo que trasladar su campamento base de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, debido a las tensiones geopolíticas con Estados Unidos. Con la aprobación de la FIFA, la delegación se instaló en el Estadio del Club Tijuana. Sin embargo, ha enfrentado retrasos considerables en la obtención de visados para ingresar a territorio estadounidense, lo que ha generado frustración en el cuerpo técnico debido a las afectaciones en la planificación. Bajo un fuerte operativo de seguridad de la Guardia Nacional mexicana, el equipo se ha preparado para este encuentro, ante la posibilidad de que deba ingresar a Estados Unidos el mismo día del partido para cumplir con su compromiso en Los Ángeles.

Dónde ver EN VIVO el partido Irán vs Nueva Zelanda del Mundial 2026

Irán y Nueva Zelanda protagonizarán uno de los encuentros correspondientes a la primera jornada del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se llevará a cabo este lunes 15 de junio en el Los Angeles Stadium, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos, en punto de las 19:00 horas , donde ambas selecciones intentarán arrancar con una actuación positiva en el certamen.

El debut en una Copa del Mundo siempre representa un reto, por lo que tanto iraníes como neozelandeses saldrán al terreno de juego con el objetivo de obtener un resultado que fortalezca sus aspiraciones de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los aficionados en México podrán seguir EN VIVO este enfrentamiento a través de streaming, ya que la transmisión estará disponible exclusivamente mediante la plataforma oficial habilitada para el torneo.

Fecha y hora: Lunes 15 de junio de 2026, 19:00 horas

Lunes 15 de junio de 2026, 19:00 horas Estadio: Los Angeles Stadium, Inglewood, California, Estados Unidos

Los Angeles Stadium, Inglewood, California, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Con tres puntos en juego desde el inicio de la competencia, Irán y Nueva Zelanda buscarán dar un paso importante dentro del Grupo G. Un buen resultado en esta primera presentación podría convertirse en un factor clave para encarar con mayor confianza el resto de la fase de grupos.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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