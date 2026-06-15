La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue este lunes 15 de junio con el debut de Uruguay y Arabia Saudita, conjuntos nacionales que se enfrentarán en el Estadio Miami dentro de la primera jornada del Grupo H. El encuentro será el partido número 13 del calendario oficial del torneo y será fundamental para las aspiraciones de ambos equipos en un sector que completan España y Cabo Verde, quienes también tienen actividad hoy.

La escuadra uruguaya intentará hacer valer su experiencia y tradición mundialista para comenzar con una victoria, mientras que Arabia Saudita buscará dar el primer golpe en la lucha por uno de los boletos a la fase eliminatoria. En esta nota te contamos a qué hora se disputa el encuentro, dónde verlo en vivo y todos los detalles del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

¿Cómo llegan Arabia Saudita y Uruguay?

La Selección de Uruguay se presenta en este compromiso con la etiqueta de cabeza de serie del Grupo H. El equipo charrúa busca capitalizar la experiencia de sus jugadores y mantener la trayectoria sólida que demostró durante las eliminatorias bajo su actual estructura, liderada por el técnico argentino Marcelo Bielsa.

Por su parte, el conjunto de Arabia Saudita intenta consolidarse tras sus recientes participaciones internacionales, apoyándose en una plantilla que combina disciplina táctica y una base de futbolistas habituados a competir al más alto nivel del futbol asiático; además, buscará dar la sorpresa como en el pasado Mundial de Qatar 2022, cuando derrotó por 2-1 a los sudamericanos en su primer partido de la justa.

Como antecedente directo en este tipo de competencias, la última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial fue durante la fase de grupos de Rusia 2018. En aquella ocasión, los uruguayos se impusieron por la mínima diferencia (1-0) gracias a una anotación de Luis Suárez al minuto 22.

Dónde ver EN VIVO el partido Arabia Saudita vs Uruguay del Mundial 2026

Arabia Saudita y Uruguay se enfrentarán este lunes 15 de junio de 2026 a las 16:00 horas en el partido que pone en marcha la actividad del Grupo H dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Estadio Miami, ubicado en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos, escenario en el que ambas selecciones intentarán comenzar su camino mundialista con un resultado favorable.

Quienes deseen ver este encuentro desde México podrán hacerlo mediante transmisión por streaming, opción que permitirá disfrutar EN VIVO de todas las incidencias de este compromiso mundialista.

Fecha y hora: Lunes 15 de junio, 16:00 horas

Lunes 15 de junio, 16:00 horas Estadio: Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

Estadio Miami, Miami Gardens, Florida, Estados Unidos Transmisión: Pase Mundial (ViX Premium)

Con el inicio de la fase de grupos, Arabia Saudita y Uruguay buscarán imponer condiciones. Un triunfo en este debut representaría un impulso importante de cara a los siguientes compromisos y podría marcar el rumbo de sus aspiraciones en la Copa del Mundo 2026.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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