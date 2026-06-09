Mateo Gil se convirtió en el héroe de la noche al conectar un espectacular grand slam en la parte baja de la novena entrada, batazo que le permitió a los Charros de Jalisco dejar tendidos en el terreno a los Guerreros de Oaxaca y llevarse la victoria por 6-2 en el primer juego de la serie disputado en el Estadio Panamericano.

El encuentro estuvo marcado por un intenso duelo de pitcheo que mantuvo a raya a ambas ofensivas durante gran parte de la noche. Tanto Kurt Heyer por los Charros como Alemao Hernández por los Guerreros ofrecieron sólidas actuaciones desde la lomita, protagonizando un cerrado enfrentamiento que mantuvo la tensión hasta los últimos instantes.

La novena oaxaqueña tomó la delantera desde la primera entrada. Con corredores en posición de anotar, Alexi Amarista conectó un rodado productor que remolcó la carrera inaugural de la noche. Sin embargo, la respuesta de Jalisco fue inmediata, ya que Jared Walsh desapareció la pelota del parque en la parte baja del mismo episodio para emparejar las acciones.

Tras ese intercambio de golpes tempranero, el duelo se convirtió en una batalla entre lanzadores y relevistas. Oaxaca logró romper el empate en la quinta entrada gracias a un sencillo productor de Juniel Querecuto, quien envió al plato a Jorge Flores para colocar el 2-1 momentáneo.

No obstante, los Charros volvieron a reaccionar en el sexto capítulo. Kyle Garlick conectó un cuadrangular solitario que igualó nuevamente la pizarra y devolvió la esperanza a los locales.

Heyer completó una destacada apertura de siete entradas, permitiendo cinco imparables, otorgando una base por bolas y recetando cuatro ponches. Del otro lado, Hernández trabajó durante cinco episodios en los que toleró siete hits y ponchó a tres bateadores.

Los relevistas de ambas escuadras conservaron el empate durante los innings finales, pero en la novena entrada apareció el momento decisivo. Taylor Lehman subió al montículo por Oaxaca y comenzó su labor con problemas de control. Los lanzamientos descontrolados permitieron que Charros llenara las bases, dejando la mesa servida para “el hijo del papá”.

El infielder no desaprovechó la oportunidad y conectó un poderoso home run con casa llena, desatando la euforia en el Panamericano y sentenciando el triunfo para los caporales.

La serie continuará este miércoles 10 de junio con una doble cartelera en Zapopan, donde se disputarán los dos encuentros restantes. La jornada arrancará a partir de las 17:00 horas.