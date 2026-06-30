Inglaterra no quiere un susto del Congo

Inglaterra y la República Democrática del Congo chocan este miércoles en Atlanta en un partido inédito y que en el papel luce como uno de los más disparejos de la ronda de dieciseisavos de final; sin embargo, los Leopardos han demostrado que tienen el corazón, la fuerza y el futbol suficiente para ser un dolor de cabeza hasta para las mejores selecciones y esta edición de la Copa Mundial ya dejó antecedentes de que todo es posible.

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Hay una diferencia de peso considerable en la experiencia y en el valor de ambos planteles. Mientras que el valor de la selección africana ronda los 144 millones de euros, de acuerdo con portales especializados, tan solo Jude Bellingham vale 130 millones, en tanto que la suma de los nombres ingleses supera los mil 300 millones; no obstante, el precio de la carta queda de lado cuando se hace un buen juego en equipo.

Los Tres Leones, liderados por Harry Kane, llegaron a este punto tras ganar el Grupo L, aunque no con la comodidad esperada. Tras vencer a Croacia, empataron con Ghana y tuvieron que asegurar el primer puesto con una victoria sobre Panamá. El artillero del Bayern Múnich ha mostrado su buen estado de forma con tres goles en la Fase de Grupos, dos ante los balcánicos y uno en el cierre de la etapa, y su determinación y contundencia jugarán un papel importante para la causa inglesa.

República del Congo llegó inesperadamente al Mundial 2026

El equipo de Sébastien Desabre llegó como un invitado sorpresa a la Copa del Mundo luego de meterse por la vía del repechaje, pero ha demostrado de lo que es capaz, empatando con una Portugal también con estrellas mundiales en cada posición y, aunque perdieron con Colombia, reforzaron las sensaciones positivas que les permitieron soñar con avanzar y lo hicieron derrotando a Uzbekistán por 3-1.

Los de Thomas Tuchel son amplios favoritos por su calidad individual y colectiva, en un sistema de juego agresivo que busca explotar esas cualidades de cada uno de sus futbolistas por diferentes flancos, desde las bandas cuando juegan hombres como Rashford o por el centro con el propio Kane, y son letales cuando se acercan al área, aunque en esta misma edición, el primer equipo africano al que enfrentaron ya les generó problemas para llegar y sentenciar el partido en esa zona.

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No podrán subestimar la disciplina táctica que han mostrado los congoleños, que con una línea de cinco trabajada y organizada, donde los mediocampistas saben rotar en las marcas, ha permitido solo un gol por partido y los tres equipos del Grupo K sufrieron más de lo esperado para abrir la lata.

Inglaterra tiene todas las herramientas para ser considerada como la amplia favorita de este duelo, desde la profundidad del plantel hasta la experiencia y talento línea por línea, lo que también los pone en la obligación de ganar; mas el Congo, sin nada que perder y motivados por hacer que el sueño mundialista dure más, pueden ser un muro más denso de atravesar y, con ejemplos como el de Paraguay o el corazón de Marruecos, tratarán de alargar su cuento de hadas.

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AS