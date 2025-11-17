Honran a atletas destacados en el marco del desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Las y los galardonados con el Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco al Mérito Deportivo recibieron un reconocimiento por su trayectoria, compromiso y destacadas aportaciones al deporte, en el desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, donde se celebró su constancia, dedicación y el orgullo con el que representan al Estado de Jalisco.

Los atletas fueron distinguidos por Salvador Zamora, Secretario de Gobierno; Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaria de Educación Jalisco; y José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco.

El Premio Estatal del Deporte reconoció a Andrea Maya Becerra Arizaga, destacada atleta de tiro con arco, por su sobresaliente trayectoria. En la categoría de entrenadores, el primer lugar fue para Karen Montellano, en reconocimiento a su importante labor en el ámbito del tiro con arco.

Asimismo, en el Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2025, dentro de la categoría de Deporte Convencional, fueron galardonados Diego Villalobos Carrillo, quien obtuvo el primer lugar por su desempeño en natación artística; Mía y Lía Cueva Lobato, acreedoras del segundo lugar en la disciplina de clavados; y Elizabeth Bourde Quintana, quien recibió el tercer lugar por su participación en flag football.

En la categoría de Deporte Adaptado, el primer lugar fue otorgado a José Arnulfo Castorena Vélez, destacado representante de la paranatación. El segundo lugar correspondió a Guadalupe Navarro Hernández, por su sobresaliente desempeño en paraatletismo, mientras que el tercer lugar fue para Marcos Zárate Rodríguez, también de la disciplina de paranatación. En la categoría de entrenadores, el primer lugar fue concedido a José Manuel Maciel, en reconocimiento a su labor en el paraatletismo.

Ante estos reconocimientos, Karen Montellano, entrenadora de Maya Becerra y ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025, señaló que este tipo de eventos son fundamentales para inspirar a las nuevas generaciones.

“Se siente una gran ilusión, porque mucha gente viene a ver a las y los deportistas y a todos quienes participamos en el desfile. Creo que representamos un ejemplo para la ciudadanía. Recibir el Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco al Mérito Deportivo es un incentivo importante, tanto para quienes estamos aquí como para quienes nos observan. También es fundamental para las nuevas generaciones, porque fomenta el deporte desde edades muy tempranas”, agregó.

Por su parte, la paratleta Guadalupe Navarro Hernández, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría de Deporte Adaptado, se dijo muy contenta de haber sido considerada, pues para ella tiene un gran significado formar parte de estos eventos y poder inspirar a niñas, niños y jóvenes que inician en el deporte.

“Estoy muy agradecida de que nos incluyan tanto a los deportistas convencionales como a quienes formamos parte del deporte adaptado. Que nos tomen en cuenta y podamos participar en estos eventos significa mucho. Creo que tanto el deporte adaptado como el convencional somos una motivación para las niñas, niños y jóvenes que están comenzando. Me llena de felicidad saber que también somos parte de todo esto”, expresó.

Finalmente, las gemelas Mía y Lía Cueva Lobato compartieron cuáles consideran que son las principales razones por las que el deporte en Jalisco se mantiene entre los mejores del país.

“Su determinación y su pasión por lo que hacen, por su deporte y por querer sobresalir, ganar medallas y dedicarse a aquello que los hace felices.

“Aquí en Jalisco también nos ayudan mucho las instalaciones y todo el apoyo disponible. Además, veo que hay muchos deportistas jaliscienses que han destacado, y creo que eso también nos inspira”, concluyeron.

Premio Estatal al Deporte

Andrea Maya Becerra Arizaga – Tiro con arco

Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2025, categoría Deporte Convencional

1.º lugar: Diego Villalobos Carrillo – Natación Artística

2.º lugar: Mía y Lía Cueva Lobato – Clavados

3.º lugar: Elizabeth Bourde Quintana – Flag Football

1.º lugar de entrenadores: Karen Montellano – Tiro con arco

Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2025, categoría Deporte Adaptado

1.º lugar: José Arnulfo Castorena Vélez – Paranatación

2.º lugar: Guadalupe Navarro Hernández – Paraatletismo

3.º lugar: Marcos Zárate Rodríguez – Paranatación

1.º lugar de entrenadores: José Manuel Maciel – Paraatletismo

MF