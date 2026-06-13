Las selecciones de Haití y Escocia harán su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este sábado 13 de junio cuando se enfrenten en el Boston Stadium de Massachusetts, en actividad de la primera jornada del Grupo C. El duelo tiene un significado especial para ambos representativos, ya que marca su regreso al máximo escenario del futbol internacional después de varias décadas de ausencia, con la obligación de comenzar con el pie derecho en una fase de grupos que también integran Brasil y Marruecos.

Con la necesidad de sumar desde su primer compromiso para mantenerse en la pelea por un boleto a la siguiente ronda, haitianos y escoceses protagonizarán un encuentro que podría resultar determinante en el desarrollo del sector. A continuación, te compartimos todos los detalles sobre el partido, incluidos el horario, la sede y las opciones para ver la transmisión en vivo del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

¿Cómo llegan Haití y Escocia?

Escocia regresa a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, rompiendo una sequía de 28 años. Aseguraron su boleto al finalizar en la cima de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, sellando su pase con una dramática victoria por 4-2 ante Dinamarca en noviembre de 2025. Además, llegan con una racha de resultados positivos tras golear a Curazao y Bolivia en sus amistosos previos.

Por su parte, Haití hizo una hazaña al clasificar por primera vez desde Alemania 1974, superando más de medio siglo de ausencia. Bajo la dirección técnica de Sébastien Migné, el combinado caribeño lideró su grupo en las eliminatorias de la Concacaf, asegurando su plaza tras vencer 2-0 a Nicaragua y beneficiarse de un empate sin goles entre Costa Rica y Honduras. Este éxito destaca aún más debido a los enormes obstáculos fuera de la cancha, incluyendo recursos limitados para su preparación y la imposibilidad de jugar como local por la crisis social y de seguridad que atraviesa Puerto Príncipe.

Dónde ver EN VIVO el partido Haití vs Escocia del Mundial 2026

El partido entre Haití y Escocia, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, se disputará este sábado 13 de junio de 2026. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Boston Stadium, ubicado en la ciudad de Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Para los aficionados en México, la transmisión de este partido de la fase de grupos estará disponible de forma exclusiva a través de streaming.

Fecha y hora: Sábado 13 de junio, 19:00 horas

Sábado 13 de junio, 19:00 horas Estadio: Boston Stadium

Boston Stadium Transmisión: Pase Mundial (ViX Premium)

Tanto Haití como Escocia buscarán comenzar su participación mundialista con un resultado positivo, conscientes de la importancia que representa sumar puntos desde la primera jornada en sus aspiraciones de avanzar a la fase eliminatoria del torneo.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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