Guillermo Abascal cuestiona al VAR tras la derrota ante Atlas

Después de la caída de Atlético de San Luis frente a Atlas en el Estadio Jalisco, el director técnico Guillermo Abascal expresó su inconformidad con el uso del VAR y aseguró que las decisiones arbitrales influyeron directamente en el desarrollo del encuentro .

“El partido lo juegan dos equipos, el cuerpo arbitral, las bancas y también el entorno. Cuando se acumulan tantos momentos adversos, el partido cambia por completo. Hubo dos penales y una expulsión que condicionaron todo. Son situaciones que te obligan a competir cuesta arriba”, señaló.

Abascal subrayó que su postura no es un señalamiento personal contra el árbitro, sino una reflexión sobre el funcionamiento del sistema.

“Si existe una herramienta que llegó para mejorar el futbol, debe notarse en el momento. Si se invierte en tecnología, es para perfeccionar la toma de decisiones. Cuando las correcciones llegan después, el resultado ya no cambia y el daño deportivo ya está hecho”, apuntó.

Pese a la derrota, el entrenador destacó la reacción de su equipo : “Nos pusimos en ventaja con dos acciones muy buenas y el grupo mostró carácter ante cada golpe. Eso me deja tranquilo. Más allá del resultado, confío plenamente en los jugadores y en el trabajo que estamos haciendo”, concluyó.

SV