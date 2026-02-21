¿Dónde ver EN VIVO a Isaac del Toro en la Etapa 7 el UAE Tour 2026?

El ciclista mexicano Isaac Del Toro está a un paso de consagrarse campeón del UAE Tour 2026. El corredor del UAE Team Emirates-XRG afrontará este domingo 22 de febrero la Etapa 7 como líder de la clasificación general , tras una sólida actuación en la jornada anterior que lo dejó como virtual monarca de la competencia.

La séptima y última etapa tendrá un recorrido de 149 kilómetros con salida en el Museo Nacional Zayed y meta en el rompeolas de Abu Dabi. Se trata de un circuito urbano que recorrerá puntos emblemáticos como la isla Yas, la ciudad de Khalifa y las islas Yifenah, Al Reem y Al Maryah, además de un paso estratégico por Qasr Al Hosn.

El perfil del trayecto es mayormente plano, lo que anticipa un cierre favorable para los velocistas . Los últimos cinco kilómetros se desarrollarán sobre una vía amplia, con curvas abiertas que conducirán a la meta en el rompeolas, escenario probable de un sprint para definir la etapa.

En la clasificación general, Del Toro se mantiene en la primera posición con un tiempo acumulado de 18:13:42. Lo escoltan Antonio Tiberi, a 20 segundos, y Luke Plapp, a 1 minuto y 14 segundos, diferencias que le permiten manejar la ventaja en la jornada definitiva.

La transmisión en México de la Etapa 7 será este domingo 22 de febrero a las 3:00 horas , tiempo del centro del país, a través de ESPN y la plataforma Disney+, donde podrá seguirse en vivo la posible coronación del ciclista mexicano.

SV