Atlas se hace fuerte en casa, pero Cocca exige triunfos fuera

Luego de mantener una racha de cinco meses sin derrota en la cancha del Estadio Jalisco, el director técnico del Atlas, Diego Cocca, destacó la fortaleza que ha construido su equipo como local, aunque reconoció que el siguiente paso en su proceso es mejorar el rendimiento fuera de casa .

“Muy contento, porque para nosotros eso es fundamental: hacernos fuertes de local, fuertes en casa. En lo que tenemos que mejorar, y lo que va a costar porque estamos en proceso, es en ganar de visitante seguido o, por lo menos, competir para ganar un punto. El equipo cada vez lo hace mejor. Necesitamos conseguir un triunfo de visita en este proceso de crecimiento; no siempre es para arriba. Creo que el primer tiempo fue flojo, pero en el segundo tiempo salimos a hacerlo muy bien. La gente está contenta y seguimos juntos por el mismo camino”, señaló el estratega.

Cocca también habló sobre el debut con gol de Agustín Rodríguez, resaltando el trabajo colectivo para suplir ausencias importantes en el ataque.

“Suma muchísimo, y no solo él: el Mudo hizo un gran partido e hizo gol. Todos asumimos la responsabilidad. Sabemos que un jugador como Djuka aporta muchos goles por torneo. Hay que suplirlo, y el equipo está dispuesto a hacerlo con tres o cuatro jugadores”, explicó.

Finalmente, el técnico reconoció que el equipo aún debe corregir detalles defensivos , ya que en los últimos encuentros los rivales han logrado hacer daño con pocas oportunidades.

“Nos viene pasando desde Pumas, Pachuca y el primer tiempo con San Luis. Con poco, el rival nos genera. En el primer tiempo, San Luis tuvo dos y nos hicieron dos goles. Hay que corregir, ajustando y teniendo crítica constructiva, ganando el rebote y la segunda jugada. El equipo juega, tuvo más posesión de la pelota, tenemos gol. Hay un crecimiento. Lo difícil es reflejarlo en el resultado, pero estamos convencidos de que vamos por buen camino para lo que queremos en este proceso”, concluyó.

SV