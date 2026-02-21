Atlas remonta y vence a San Luis en el Jalisco

Atlas firmó una de esas remontadas que fortalecen el ánimo y reafirman aspiraciones. En una tarde llena de emociones en el Estadio Jalisco, los rojinegros vinieron de atrás para imponerse 3-2 al Atlético de San Luis y mantener su paso firme como locales.

El conjunto de Diego Cocca tuvo un inicio para el olvido , sin embargo, de la mano de Diego González, Eduardo Aguirre y del debutante Agustín Rodríguez, se quedó con el triunfo para mantener la buena racha en casa y seguir en la parte alta de la tabla general.

Apenas en los primeros minutos, San Luis mostró contundencia y aprovechó un error defensivo para abrir el marcador. Jesús Medina filtró un pase preciso que dejó mano a mano a João Pedro, quien definió con frialdad ante la salida de Camilo Vargas para el 0-1.

La visita no bajó la intensidad y, pese a generar pocas opciones, volvió a golpear. Tras una serie de rebotes en el área, Eduardo Águila apareció atento para empujar el balón y colocar el 0-2. El golpe fue duro para Atlas, y la inconformidad comenzó a sentirse en las gradas, con abucheos y nerviosismo.

Sin embargo, antes del descanso llegó el momento que cambió la historia. Primero, un tanto de Rodrigo Schlegel fue invalidado por fuera de juego, lo que encendió aún más los ánimos. Tras la revisión en el VAR, el silbante señaló penal a favor de los locales. Desde los once pasos, Diego González ejecutó con seguridad para el 1-2, devolviéndole la esperanza a su equipo y a la afición.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Diego Cocca salieron decididos a cambiar el rumbo. Atlas tomó la iniciativa, adelantó líneas y comenzó a generar peligro constante. La insistencia tuvo recompensa cuando, tras otra revisión en el VAR por una mano dentro del área, se decretó un nuevo penal. González cedió el cobro y Eduardo Aguirre asumió la responsabilidad para marcar el 2-2 y desatar la euforia en el estadio.

Cocca envió a la cancha a Agustín Rodríguez; el reciente fichaje rojinegro hizo su debut ante su afición y fue recibido de gran manera por los presentes en el Jalisco. El partido se inclinó aún más a favor de los Zorros tras la expulsión de Eduardo Águila, que dejó a San Luis con un hombre menos. Con superioridad numérica y el impulso anímico, Atlas fue en busca del triunfo. La recompensa llegó cuando Rodrigo Schlegel envió un disparo peligroso al área y el recién ingresado Agustín Rodríguez, en su debut con la camiseta rojinegra, peinó el balón de cabeza para vencer a Sánchez y firmar el 3-2 definitivo.

Los minutos finales se vivieron con dramatismo. San Luis intentó reaccionar pese a la desventaja numérica, mientras la afición rojinegra acompañó cada jugada con intensidad. Finalmente, el silbatazo decretó una remontada memorable para Atlas, que mantiene el invicto en casa y confirma su fortaleza en el torneo .

SV