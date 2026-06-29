Con la mejor fase de grupos de su historia, México abre los dieciseisavos de final ante Ecuador en la FIFA World Cup 2026

El momento más esperado ha llegado. Tras una Fase de Grupos histórica e impecable, la Selección Nacional de México da el paso más importante del torneo: la eliminación directa en la FIFA World Cup 2026.

Tres partidos, tres victorias, nueve puntos y portería en cero. México no solo clasificó primero del Grupo A, lo hizo con una contundencia que el país no había visto en décadas y que la historia mundialista registrará como la mejor primera ronda jamás disputada por una selección mexicana.

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Mañana martes 30 de junio a las 19:00 horas, la Selección Nacional regresa al Estadio Ciudad de México ante Ecuador con el orgullo de quien llega en su mejor momento, el respaldo de una afición que ha empujado desde el primer minuto y la certeza de que jugar en casa es una ventaja que este equipo sabe aprovechar.

El rival en esta primera ronda de eliminación directa será Ecuador, una selección aguerrida y bien organizada que llegará con todo para dar batalla en noventa minutos donde no hay margen de error.

La expectativa alrededor del encuentro también comienza a reflejarse en los momios disponibles a través de Caliente.mx, donde la victoria de la Selección Nacional de México aparece con una línea de +126, mientras que la de la Selección de Ecuador cuenta con momio de +260. El empate en tiempo regular, por su parte, se mantiene en +194.

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La mesa está puesta para una noche que México no olvidará. Con una defensa que no ha concedido un solo gol en el torneo, un ataque contundente y una afición que empuja desde las tribunas, la Selección Nacional sale a hacer valer la localía en el escenario más grande del fútbol mundial.

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