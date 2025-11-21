Después de comandar a Xolos para conseguir su boleto a la liguilla, el juvenil Gilberto Mora cerró la noche con un gesto que llamó la atención: la dedicatoria de su cobro de penal a Sebastián “El Loco” Abreu, figura reconocida por su estilo temerario desde los once pasos.

Mora, quien confesó haber practicado el disparo durante los entrenamientos, aseguró que se sintió confiado para intentar algo distinto: “Pues aquí el maestro de 'Loco', lo practiqué en el entrenamiento y pues me animé y gracias a Dios entró”, señaló.

El mediocampista reconoció que la inspiración para el cobro vino del histórico delantero uruguayo, conocido por su frialdad y personalidad a la hora de definir penales a lo “Panenka”.

El joven jugador también habló del buen momento que atraviesa. Tras su paso por la Selección Mexicana, donde dijo sentirse muy bien y seguir aprendiendo, Mora regresó al club con el ánimo a tope. Sus compañeros, afirmó, lo han motivado a mantenerse auténtico y disfrutar del juego.

“Sí, muy contento, la verdad. Ahora que fui con la selección me sentí muy bien. Seguimos aprendiendo mucho, sigo aprendiendo mucho y pues ahora, gracias a Dios, se nos dio el resultado. Creo que hicimos un muy buen partido y lo bueno que estamos en el día”, agregó.

Con Tigres como próximo rival en los cuartos de final, Mora aseguró que el equipo mantiene la calma y confía en su estilo de juego para avanzar. Pero más allá del compromiso que viene, la dedicatoria del penal fue el detalle que marcó la noche.

“Sí, la verdad sabemos que ahorita ya todos los equipos son difíciles y bueno, vamos a tratar de jugar como sabemos, nuestro estilo de juego y vamos a hacer todo lo posible para poder estar en semifinales”, concluyó

