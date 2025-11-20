Tijuana golea a Juárez y asegura su boleto a la liguilla

Tijuana se impuso con autoridad 3 a 1 a Bravos de Juárez y obtuvo su pase directo a la liguilla. De la mano de Gilberto Mora, el plantel dirigido por Sebastián Abreu se convirtió en el séptimo invitado a la fiesta grande del futbol mexicano.

La primera mitad fue complicada de disputar debido a la intensa lluvia que cayó en la cancha de Xolos. A pesar de ello, el conjunto de Bravos de Juárez fue el primero en golpear:

Alejandro Mayorga avanzó por el sector izquierdo y mandó un centro para Óscar Estupiñán, quien con un contundente remate de cabeza superó a Antonio Rodríguez y puso el 1 a 0, silenciando momentáneamente a la afición de Tijuana.

Juárez dominaba las acciones y parecía perfilarse como el equipo que accedería de manera directa a la liguilla; sin embargo, una jugada de inspiración de Xolos cambió el rumbo del encuentro para los visitantes.

Xolos no encontraba claridad en su juego cuando Jesús Vega mandó un centro largo al área, donde apareció Mourad El Ghezouani, quien logró conectar de cabeza sobre la marcha para sorpresa de todos, incrustando el balón con un remate potente que igualó el marcador.

Al comenzar la parte complementaria, una serie de errores del conjunto fronterizo modificó completamente el desarrollo del duelo. Alejandro Mayorga derribó a Ramiro Árciga, quien se enfilaba como último hombre rumbo al área rival, por lo que el defensor recibió la tarjeta roja y dejó en desventaja a los Bravos.

Tras la expulsión, Gilberto Mora ejecutó un tiro libre y Homer Martínez tocó el balón con la mano dentro del área, lo que derivó en la marcación de un penal a favor de Tijuana. El propio Mora cobró la pena máxima y definió picando el esférico para darle la vuelta al marcador.

El partido se tornó ríspido y con constantes choques entre ambas escuadras. Juárez no logró reaccionar ni generar peligro en el arco de Rodríguez, y en la recta final, Ezequiel Bullaude apareció para sentenciar el duelo con el 3 a 1 definitivo.

Con el triunfo, Xolos aseguró su pase directo a la liguilla, donde enfrentará a Tigres, mientras que Juárez tendrá una última oportunidad de clasificar cuando se mida ante Pachuca.