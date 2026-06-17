La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su actividad este miércoles 17 de junio con el duelo entre Ghana y Panamá, un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo L que se disputará en el Estadio Toronto, en Canadá. Ambas selecciones buscarán comenzar con el pie derecho su participación en el certamen y dar un paso importante en la pelea por uno de los boletos a la fase de eliminación directa.

El compromiso está programado para las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y promete ser un choque clave para las aspiraciones de ambos representativos. Aquí te compartimos a qué hora y dónde ver en vivo el partido entre Ghana y Panamá, así como los detalles más relevantes de este enfrentamiento del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Ghana y Panamá?

La Selección de Ghana se presenta a su quinta participación mundialista, tras haber competido en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022. Bajo la dirección técnica del experimentado Carlos Queiroz, el conjunto africano tiene como objetivo principal recuperar el protagonismo internacional que los llevó a alcanzar los cuartos de final en 2010.

Por su parte, Panamá disputa apenas el segundo Mundial de su historia, luego de su debut en Rusia 2018. El equipo comandado por Thomas Christiansen llega tras una intensa preparación, aunque mantienen la atención sobre el estado físico de Adalberto "Coco" Carrasquilla. El mediocampista es una pieza fundamental para las aspiraciones panameñas, pero su participación ha estado en duda debido a molestias físicas.

El contexto del Grupo L convierte este partido en una auténtica final anticipada. Al compartir sector con dos potencias europeas como Inglaterra y Croacia, tanto Ghana como Panamá entienden que conseguir los tres puntos en esta jornada inaugural es indispensable para soñar con la clasificación a los octavos de final.

Dónde ver EN VIVO el partido Ghana vs Panamá del Mundial 2026

Ghana y Panamá iniciarán su camino en la Copa Mundial 2026 este miércoles 17 de junio a las 17:00 horas, cuando se enfrenten en el compromiso correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos, dentro del sector L. El duelo se disputará en el Estadio Toronto, ubicado en Toronto, Canadá, donde ambas selecciones buscarán dar el primer paso hacia sus objetivos en la competencia.

El estreno en un torneo de esta magnitud suele estar marcado por la tensión y la expectativa, por lo que tanto el conjunto africano como el representativo panameño intentarán aprovechar la oportunidad para sumar unidades desde el arranque. Un resultado favorable podría convertirse en un impulso importante de cara a los siguientes compromisos del grupo.

Los aficionados en México podrán seguir EN VIVO todas las incidencias de este encuentro a través de la transmisión oficial por streaming disponible para la Copa del Mundo 2026.

Fecha y hora: Miércoles 17 de junio de 2026, 17:00 horas

Miércoles 17 de junio de 2026, 17:00 horas Estadio: Estadio Toronto, Toronto, Canadá

Estadio Toronto, Toronto, Canadá Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Con la ilusión de trascender en el escenario más importante del futbol internacional, Ghana y Panamá afrontarán este desafío conscientes de la relevancia que tiene cada partido en la fase de grupos. La batalla por los primeros puntos del torneo promete un duelo disputado y con mucho en juego desde el inicio.

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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