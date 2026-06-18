‘Gangnam Style’ masivo tendrá lugar por el México vs Corea: horario y dónde

La fiebre del Mundial 2026 trasciende las canchas hoy, 18 de junio. Si te preguntas por qué las redes estallan, la respuesta es un baile masivo de Gangnam Style que unirá a las aficiones de México y Corea del Sur. Descubre cómo ser parte de este hito viral.

El esperado encuentro entre la Selección Mexicana y el combinado asiático no solo promete desatar intensas emociones deportivas sobre el terreno de juego, sino que también se perfila para convertirse en un fenómeno cultural sin precedentes en la historia reciente del torneo.

A través de plataformas digitales de alcance global como TikTok e Instagram, miles de seguidores han organizado meticulosamente una coreografía multitudinaria. El propósito central es celebrar la profunda hermandad y el respeto mutuo que existe entre ambas naciones apasionadas por el balompié.

Esta magna cita deportiva y cultural está programada para llevarse a cabo este mismo jueves en la vibrante ciudad de Guadalajara. Esta metrópoli jalisciense destaca actualmente como una de las sedes principales y más festivas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El objetivo principal de los entusiastas aficionados es recrear de manera perfectamente sincronizada los icónicos pasos del rapero surcoreano PSY. Cabe recordar que este pegajoso éxito musical rompió absolutamente todos los récords de visualizaciones en internet durante su lanzamiento en el año 2012.

Esta colorida iniciativa demuestra claramente que el futbol funciona como un poderoso puente intercultural. De esta forma, se consolida una entrañable amistad que comenzó a gestarse en torneos mundiales anteriores y que hoy se fortalece gracias a la convivencia pacífica de los hinchas.

La relación entre los seguidores de ambas escuadras ha trascendido las barreras del idioma. Desde aquel memorable triunfo asiático que benefició al cuadro azteca en el pasado, los lazos de gratitud se han transformado en una auténtica tradición de convivencia internacional.

¿Dónde será el epicentro del Gangnam Style?

El punto de encuentro principal para esta dinámica será el imponente Estadio Guadalajara. Allí, los afortunados asistentes que cuenten con su boleto de acceso podrán unirse a la celebración directamente desde las gradas, los pasillos y las amplias explanadas del recinto deportivo.

Sin embargo, la espectacular fiesta no se limitará exclusivamente a las instalaciones oficiales del estadio. Las autoridades locales y los propios organizadores han contemplado diversos espacios alternativos para garantizar que toda la afición, tanto local como extranjera, pueda participar en el evento.

El FIFA Fan Festival, ubicado estratégicamente en la emblemática Plaza Liberación del centro tapatío, se erige como el segundo escenario más importante. Este lugar ha sido acondicionado con pantallas gigantes y sonido de alta fidelidad para albergar esta celebración masiva sin contratiempos.

Las proyecciones oficiales estiman que en este céntrico espacio público se congreguen más de 50 mil personas a lo largo del día. Esta impresionante afluencia terminará convirtiendo el corazón histórico del estado de Jalisco en una auténtica y gigantesca pista de baile internacional.

Además de las zonas designadas por la FIFA, diversos restaurantes, cantinas y bares aledaños han confirmado que transmitirán el partido en vivo. Estos establecimientos también animarán activamente a todos sus comensales a levantarse de sus asientos y sumarse al ritmo del popular K-Pop.

Horario exacto: ¿Cuándo comenzará la coreografía?

La exitosa convocatoria digital establece dos momentos clave y específicos para realizar el baile. Esta cuidadosa planificación asegura que tanto los presentes en los recintos como los millones de espectadores que siguen la transmisión desde casa puedan participar activamente en la dinámica.

El primer intento masivo se llevará a cabo exactamente durante el medio tiempo del partido. Los organizadores aprovecharán al máximo esta pausa reglamentaria de quince minutos para organizar a las multitudes, alinear los pasos y encender el ambiente antes del segundo tiempo.

Posteriormente, justo al finalizar el encuentro deportivo, se realizará una segunda y definitiva ronda de la coreografía. La intención de esta repetición es cerrar la intensa jornada mundialista con alegría y hermandad, independientemente de cuál sea el resultado final en el marcador oficial.

Consejos para unirte a la fiebre mundialista

Para que tu experiencia sea verdaderamente inolvidable y logres la mejor sincronización posible con los miles de asistentes, los organizadores del evento han compartido una lista de consejos que todo buen aficionado debería seguir al pie de la letra esta tarde.

Llega temprano: Asegura un buen lugar en el Fan Fest o en las inmediaciones del estadio para tener espacio suficiente.

Asegura un buen lugar en el Fan Fest o en las inmediaciones del estadio para tener espacio suficiente. Aprende los pasos: Repasa el video oficial de Gangnam Style para no perder el ritmo durante la ejecución.

Repasa el video oficial de Gangnam Style para no perder el ritmo durante la ejecución. Prepara tu cámara: Mantén tu celular con batería al cien por ciento para grabar y subir tu video a las redes sociales.

En definitiva, este 18 de junio quedará marcado para siempre en la historia del deporte internacional. La jornada será recordada no solo por los goles anotados en la cancha, sino por el innegable poder unificador de la música y la cultura global.

CT