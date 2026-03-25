Gabriel Milito tiene pensado este debut en el amistoso con Atlas de la fecha FIFA

En medio de la pausa por la Fecha FIFA, las Chivas afinan detalles para encarar el Clásico Tapatío amistoso frente al Atlas, un duelo que servirá como laboratorio para el técnico argentino Gabriel Milito, quien ya tendría preparada una de sus principales sorpresas.

El estratega rojiblanco aprovecharía este compromiso para darle oportunidad a futbolistas que no han tenido actividad constante en el torneo, destacando el posible debut de un elemento que ha generado expectativa dentro del plantel. Se trata de una decisión pensada no solo para observar variantes, sino también para comenzar a integrar piezas que podrían ser clave en el cierre de la temporada.

Este encuentro amistoso cobra mayor relevancia debido a las múltiples bajas que enfrenta el Guadalajara, situación que obliga al cuerpo técnico a mover sus piezas y probar nuevas alternativas dentro del equipo.

De acuerdo con información del reportero César Huerta, entre las opciones que se perfilan para tener minutos aparece el nombre de Jonathan Pérez, quien ha esperado su oportunidad desde su llegada al club y podría finalmente ver acción con la camiseta rojiblanca. Su debut representaría una apuesta importante de Milito, especialmente considerando que el jugador aún se encuentra en proceso de adaptación.

El duelo ante Atlas no solo mantiene la intensidad de una de las rivalidades más tradicionales del futbol mexicano, sino que también se convierte en un escenario ideal para evaluar talento y profundidad de plantilla rumbo a los próximos compromisos oficiales.

Con este panorama, Chivas buscará sacar provecho del parón internacional para ajustar detalles, mientras Milito continúa delineando su proyecto deportivo y brindando oportunidades a nuevos protagonistas dentro del equipo.

MF