Futbol hoy 7 de diciembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Continúa la actividad del futbol este domingo 7 de diciembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde tu televisión en casa, o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy domingo 7 de diciembre de 2025 – LaLiga EN VIVO

  • Elche vs Girona | 07:00 horas | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |
  • Valencia CF vs Sevilla FC | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Espanyol vs Rayo Vallecano | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Real Madrid vs Celta | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 7 de diciembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Brighton vs West Ham | 08:00 horas | FOX One, Tubi |
  • Fulham vs Crystal Palace | 10:30 horas | HBO MAX, TNT |

Partidos hoy domingo 7 de diciembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • US Cremonese vs US Lecce | 05:30 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Cagliari vs AS Roma | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Lazio vs Bologna | 11:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • Napoli vs Juventus | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy domingo 7 de diciembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Nice vs Angers | 08:00 horas | FOX One, FOX |
  • Auxerre vs Metz | 10:15 horas | FOX One, Tubi |
  • Le Havre AC vs Paris FC | 10:15 horas | FOX One |
  • Lorient vs Olympique de Lyon | 13:45 horas | FOX One, FOX |

Partidos hoy domingo 7 de diciembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Hamburger SV vs Werder Bremen | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia Dortmund vs Hoffenheim | 10:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy domingo 7 de diciembre de 2025 – Eredivisie EN VIVO

  • AZ Alkmaar vs Go Ahead Eagles | 07:30 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

