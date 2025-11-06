Jueves, 06 de Noviembre 2025

Futbol hoy 6 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Sigue la actividad del futbol este jueves 6 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y muchos goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy jueves 6 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Venados vs Tlaxcala | 20:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy jueves 6 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Juárez vs Tigres | 18:30 horas |  Tubi, FOX |
  • Monterrey vs América | 19:15 horas |  Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Gratis, TUDN, Nu9ve |
  • Chivas vs Toluca | 21:00 horas |  Tubi, Amazon Prime Video, FOX |

Partidos hoy jueves 6 de noviembre de 2025 – Conference League EN VIVO

  • Mainz 05 vs Fiorentina | 11:45 horas |  Disney+ Premium |
  • Shakhtar Donetsk vs Breidablik UBK | 11:45 horas |  Disney+ Premium |
  • Sparta Praha vs Raków Częstochowa | 11:45 horas |  Por confirmar |
  • AEK Larnaca vs Aberdeen | 11:45 horas | Por confirmar |
  • AEK FC vs Shamrock Rovers | 11:45 horas | Por confirmar |
  • KuPS vs Slovan Bratislava | 11:45 horas | Por confirmar |
  • NK Celje vs Legia Warszawa | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • Samsunspor vs Hamrun Spartans | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • FC Noah vs Sigma Olomouc | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • Rayo Vallecano vs Lech Poznan | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • Dynamo Kyiv vs Zrinjski Mostar |14:00 horas | Por confirmar |
  • Crystal Palace vs AZ Alkmaar | 14:00 horas | Por confirmar |
  • Rapid Wien vs FCU Craiova 1948 |14:00 horas | Por confirmar |
  • KF Shkendija vs Jagiellonia Bialystok |14:00 horas |Disney+ Premium |
  • Lincoln Red Imps vs HNK Rijeka | 14:00 horas | Por confirmar |
  • Lausanne Sport vs AC Omonia | 14:00 horas | Por confirmar |
  • BK Häcken vs Strasbourg Alsace | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • Shelbourne FC vs FC Drita | 14:00 horas | Por confirmar |

Partidos hoy jueves 6 de noviembre de 2025 – Europa League EN VIVO

  • Utrecht vs FC Porto | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • FC Basel vs FCSB | 11:45 horas | Disney+ Premium |
  • Nice vs Freiburg |  11:45 horas | Por confirmar |
  • Malmö FF vs Panathinaikos | 11:45 horas | Por confirmar |
  • Sturm Graz vs Nottingham Forest | 11:45 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • GNK Dinamo Zagreb vs Celta | 11:45 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Red Bull Salzburg vs Go Ahead Eagles | 11:45 horas | Por confirmar |
  • FC Midtjylland vs Celtic FC | 11:45 horas | Por confirmar |
  • Crvena Zvezda vs Lille | 11:45 horas | Por confirmar |
  • Real Betis vs O. Lyonnais | 14:00 horas | ESPN 4, Disney+ Premium |
  • Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv FC | 14:00 horas | Por confirmar |
  • Stuttgart vs Feyenoord | 14:00 horas | Por confirmar |
  • Bologna vs SK Brann | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • Rangers FC vs AS Roma | 14:00 horas | Por confirmar |
  • SC Braga vs Genk | 14:00 horas | Disney+ Premium |
  • Viktoria Plzen vs Fenerbahçe | 14:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • PAOK FC vs Young Boys | 14:00 horas | Por confirmar |
  • Ferencvaros vs PFC Ludogorets | 14:00 horas | Disney+ Premium |

Partidos hoy jueves 6 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • Bolivia vs Italia | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Portugal vs Marruecos | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Japón vs Nueva Caledonia | 07:00 horas | ViX Premium |
  • Argentina vs Túnez | 07:30 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Fiyi vs Bélgica | 08:45 horas | ViX Premium |
  • EAU vs Croacia | 09:15 horas | ViX Premium |
  • Catar vs Sudáfrica | 09:45 horas | ViX Premium |
  • Senegal vs Costa Rica | 09:45 horas | TUDN, ViX Premium |

Partidos hoy jueves 6 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Vancouver Whitecaps vs FC Dallas | 18:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) | 

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

