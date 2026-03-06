El viernes 6 de marzo de 2026 ofrece una agenda variada para los aficionados al futbol, con actividad en diferentes ligas alrededor del mundo. Destacan los partidos de la Liga MX, la Bundesliga, LaLiga, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia.

Partidos HOY viernes 6 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Mazatlán vs León | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Necaxa vs Pumas | 21:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 6 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Cancún FC | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Venados vs Correcaminos | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY viernes 6 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Celta vs Real Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 6 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

Napoli vs Torino | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 6 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

PSG vs AS Monaco | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 6 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Bayern Munich vs Borussia Mönchengladbach | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 6 de marzo de 2026 - FA Cup EN VIVO

Wolverhampton vs Liverpool | 14:00 | FOX, FOX One |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

