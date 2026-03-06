El viernes 6 de marzo de 2026 ofrece una agenda variada para los aficionados al futbol, con actividad en diferentes ligas alrededor del mundo. Destacan los partidos de la Liga MX, la Bundesliga, LaLiga, la Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia.Para que no pierdas de vista ningún partido, te dejamos aquí el calendario de partidos del día, organizado por torneo y con los horarios junto a los canales o plataformas de televisión y streaming donde se podrán ver EN VIVO cada uno de los juegos programados para este viernes.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF