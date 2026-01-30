Este viernes 30 de enero de 2026, último del primer mes del año, el calendario de futbol ofrece una serie de partidos ideales para disfrutar de la jornada. La programación contempla duelos que serán transmitidos en vivo a través de diversos canales y plataformas, lo que permite seguir la actividad futbolística desde distintas opciones de televisión y servicios digitales.

Con el objetivo de que puedas organizar tu tiempo sin perderte ningún partido, te dejamos una guía completa con los horarios y las alternativas de transmisión disponibles. La información abarca desde señales de televisión abierta y de paga hasta plataformas de streaming, para que cuentes con todos los datos necesarios y disfrutes del futbol EN VIVO.

Partidos hoy viernes 30 de enero de 2026 Liga MX EN VIVO

Puebla vs Toluca | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Pumas vs Santos | 21:00 | ViX Premium |

Juárez vs Cruz Azul | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos hoy viernes 30 de enero de 2026 Liga Expansión MX EN VIVO

Tapatío vs Leones Negros | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Alebrijes Oaxaca vs Mineros Zacatecas | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Dorados de Sinaloa vs Tepatitlán FC | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Correcaminos vs Tlaxcala | 21:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Club Atlético La Paz vs Venados | 21:00 | AYM Sports |

Partidos hoy viernes 30 de enero de 2026 Liga MX Femenil EN VIVO

Toluca vs Juárez | 18:00 | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube |

Atlas vs San Luis | 19:00 | FOX One, Tubi |

Partidos hoy viernes 30 de enero de 2026 La Liga EN VIVO

Espanyol vs Alavés | 14:00 | SKY Sports |

Partidos hoy viernes 30 de enero de 2026 Serie A EN VIVO

Lazio vs Genoa | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy viernes 30 de enero de 2026 Ligue 1 EN VIVO

Lens vs Le Havre AC | 13:45 | FOX One |

Partidos hoy viernes 30 de enero de 2026 Bundesliga EN VIVO

FC Köln vs VfL Wolfsburg | 13:30 | SKY Sports |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

