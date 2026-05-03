Este domingo 3 de mayo de 2026 ofrece una amplia agenda internacional de futbol con actividad en distintas ligas del mundo. La jornada reúne encuentros desde primeras horas del día hasta la noche, con partidos imperdibles en México, Europa, Sudamérica y otras regiones.

A lo largo del día, la actividad futbolística estará disponible a través de distintas señales y plataformas digitales. Consulta a continuación el calendario completo de partidos para seguir en vivo cada uno de los encuentros programados.

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

América vs Pumas | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube

Toluca vs Pachuca | 19:15 | FOX One, Canal 5, ViX Premium, aztecadeportes.com, FOX, Tubi, TUDN, Azteca 7

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Cancún FC vs TM Futbol Club | 17:00 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 3

Tepatitlán FC vs Mineros Zacatecas | 19:05 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 3

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Tigres vs Toluca | 19:00 | FOX One, Tubi

Pachuca vs Chivas | 21:10 | FOX One, Tubi, Amazon Prime Video

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Celta vs Elche | 06:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium

Getafe vs Rayo Vallecano | 08:15 | SKY Sports

Real Betis vs Real Oviedo | 10:30 | SKY Sports

Espanyol vs Real Madrid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Bournemouth vs Crystal Palace | 07:00 | FOX One, FOX

Manchester United vs Liverpool | 08:30 | HBO MAX

Aston Villa vs Tottenham | 12:00 | FOX One, FOX+

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

Bologna vs Cagliari | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN

Sassuolo vs AC Milan | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN

Juventus vs Hellas Verona | 10:00 | Disney+ Premium

Inter Milan vs Parma | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 2

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lille vs Le Havre AC | 07:00 | FOX One, Tubi

Auxerre vs Angers | 09:15 | FOX One, FOX+

Paris FC vs Stade Brestois | 09:15 | FOX One, FOX

Strasbourg Alsace vs Toulouse | 09:15 | FOX One, Tubi

Olympique de Lyon vs Rennes | 12:45 | FOX One, Tubi

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

St. Pauli vs Mainz 05 | 07:30 | SKY Sports

Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | 09:30 | SKY Sports

Freiburg vs VfL Wolfsburg | 11:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Champions League Femenina EN VIVO

Barcelona vs Bayern Munich | 08:30 | TVC Deportes

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Fortuna Sittard vs Feyenoord | 06:30 | Disney+ Premium, ESPN 2

AZ Alkmaar vs Twente | 08:45 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Racing Santander vs Huesca | 06:00 | SKY Sports

Sporting Gijón vs AD Ceuta | 08:15 | SKY Sports

Real Sociedad B vs Burgos CF | 10:30 | SKY Sports

UD Las Palmas vs Real Valladolid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

New York City vs DC United | 13:00 | Apple TV

Austin FC vs St. Louis City SC | 15:30 | Apple TV

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Aldosivi vs Independiente Rivadavia | 10:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Belgrano vs Sarmiento | 13:00 | Fanatiz

Racing Avellaneda vs CA Huracán | 13:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional

Gimnasia LP vs Argentinos Juniors | 13:00 | Fanatiz

Rosario Central vs Tigre | 13:00 | Fanatiz

River Plate vs Atlético Tucumán | 15:30 | Fanatiz, Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Ahli vs Al Akhdoud | 12:00 | DAZN

Al Qadisiya vs Al Nassr | 12:00 | FOX, FOX One, DAZN

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

CR Flamengo vs Vasco da Gama | 13:00 | Flamengo TV YouTube, Globo Internacional

São Paulo vs Bahía | 13:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network Internacional vs Fluminense | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network

Chapecoense vs RB Bragantino | 15:30 | Fanatiz

Mirassol vs Corinthians | 17:30 | Fanatiz

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México y el mundo.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF