Domingo, 03 de Mayo 2026

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Futbol hoy 3 de mayo de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Revisa el calendario completo para conocer los horarios y canales de transmisión de todos los partidos programados para este día

Por: Oralia López

A lo largo del día, la actividad futbolística estará disponible a través de distintas señales y plataformas digitales. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

A lo largo del día, la actividad futbolística estará disponible a través de distintas señales y plataformas digitales. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

Este domingo 3 de mayo de 2026 ofrece una amplia agenda internacional de futbol con actividad en distintas ligas del mundo. La jornada reúne encuentros desde primeras horas del día hasta la noche, con partidos imperdibles en México, Europa, Sudamérica y otras regiones.

A lo largo del día, la actividad futbolística estará disponible a través de distintas señales y plataformas digitales. Consulta a continuación el calendario completo de partidos para seguir en vivo cada uno de los encuentros programados.

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • América vs Pumas | 17:00 | TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube
  • Toluca vs Pachuca | 19:15 | FOX One, Canal 5, ViX Premium, aztecadeportes.com, FOX, Tubi, TUDN, Azteca 7

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

  • Cancún FC vs TM Futbol Club | 17:00 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 3
  • Tepatitlán FC vs Mineros Zacatecas | 19:05 | Disney+ Premium, AYM Sports, ESPN 3

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

  • Tigres vs Toluca | 19:00 | FOX One, Tubi
  • Pachuca vs Chivas | 21:10 | FOX One, Tubi, Amazon Prime Video

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - LaLiga EN VIVO

  • Celta vs Elche | 06:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium
  • Getafe vs Rayo Vallecano | 08:15 | SKY Sports
  • Real Betis vs Real Oviedo | 10:30 | SKY Sports
  • Espanyol vs Real Madrid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

  • Bournemouth vs Crystal Palace | 07:00 | FOX One, FOX
  • Manchester United vs Liverpool | 08:30 | HBO MAX
  • Aston Villa vs Tottenham | 12:00 | FOX One, FOX+

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Serie A EN VIVO

  • Bologna vs Cagliari | 04:30 | Disney+ Premium, ESPN
  • Sassuolo vs AC Milan | 07:00 | Disney+ Premium, ESPN
  • Juventus vs Hellas Verona | 10:00 | Disney+ Premium
  • Inter Milan vs Parma | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 4, ESPN 2

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

  • Lille vs Le Havre AC | 07:00 | FOX One, Tubi
  • Auxerre vs Angers | 09:15 | FOX One, FOX+
  • Paris FC vs Stade Brestois | 09:15 | FOX One, FOX
  • Strasbourg Alsace vs Toulouse | 09:15 | FOX One, Tubi
  • Olympique de Lyon vs Rennes | 12:45 | FOX One, Tubi

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

  • St. Pauli vs Mainz 05 | 07:30 | SKY Sports
  • Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund | 09:30 | SKY Sports
  • Freiburg vs VfL Wolfsburg | 11:30 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Champions League Femenina EN VIVO

  • Barcelona vs Bayern Munich | 08:30 | TVC Deportes

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

  • Fortuna Sittard vs Feyenoord | 06:30 | Disney+ Premium, ESPN 2
  • AZ Alkmaar vs Twente | 08:45 | Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

  • Racing Santander vs Huesca | 06:00 | SKY Sports
  • Sporting Gijón vs AD Ceuta | 08:15 | SKY Sports
  • Real Sociedad B vs Burgos CF | 10:30 | SKY Sports
  • UD Las Palmas vs Real Valladolid | 13:00 | SKY Sports

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - MLS EN VIVO

  • New York City vs DC United | 13:00 | Apple TV
  • Austin FC vs St. Louis City SC | 15:30 | Apple TV

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

  • Aldosivi vs Independiente Rivadavia | 10:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • Belgrano vs Sarmiento | 13:00 | Fanatiz
  • Racing Avellaneda vs CA Huracán | 13:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional
  • Gimnasia LP vs Argentinos Juniors | 13:00 | Fanatiz
  • Rosario Central vs Tigre | 13:00 | Fanatiz
  • River Plate vs Atlético Tucumán | 15:30 | Fanatiz, Disney+ Premium

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

  • Al Ahli vs Al Akhdoud | 12:00 | DAZN
  • Al Qadisiya vs Al Nassr | 12:00 | FOX, FOX One, DAZN

Partidos HOY domingo 3 de mayo de 2026 - Serie A Brasil EN VIVO

  • CR Flamengo vs Vasco da Gama | 13:00 | Flamengo TV YouTube, Globo Internacional
  • São Paulo vs Bahía | 13:00 | Fanatiz, Azteca Deportes Network Internacional vs Fluminense | 15:30 | Fanatiz, Azteca Deportes Network
  • Chapecoense vs RB Bragantino | 15:30 | Fanatiz
  • Mirassol vs Corinthians | 17:30 | Fanatiz

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México y el mundo.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

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