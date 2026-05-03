Este domingo 3 de mayo de 2026 ofrece una amplia agenda internacional de futbol con actividad en distintas ligas del mundo. La jornada reúne encuentros desde primeras horas del día hasta la noche, con partidos imperdibles en México, Europa, Sudamérica y otras regiones.A lo largo del día, la actividad futbolística estará disponible a través de distintas señales y plataformas digitales. Consulta a continuación el calendario completo de partidos para seguir en vivo cada uno de los encuentros programados.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México y el mundo.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF