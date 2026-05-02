Tras la dolorosa derrota de 1-3 ante los Tigres de la UANL en el duelo de ida de los Cuartos de Final en el Estadio Universitario, el director técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, compareció ante los medios con un semblante serio pero decidido. Lejos de buscar justificaciones en las notables ausencias por convocatoria nacional que mermaron a su equipo, el estratega argentino asumió la responsabilidad y puso la mirada fija en el partido de vuelta que se disputará la próxima semana .

La principal narrativa alrededor del Rebaño Sagrado ha sido la falta de sus cinco seleccionados y dos lesionados, una situación que dejó al equipo vulnerable ante la profundidad de plantilla de los felinos. Sin embargo, Milito fue tajante al respecto, cortando de tajo cualquier intento de victimización.

"No estoy acá para poner excusas de ningún tipo. La situación la aceptamos porque era algo marcado desde el inicio del campeonato; sabíamos que esto podía suceder. No hay mucho para hablar con relación a este tema", afirmó con contundencia el timonel rojiblanco.

Para el técnico, el reglamento y el calendario eran factores conocidos desde la pretemporada , por lo que prefiere centrar sus esfuerzos en optimizar los recursos que tiene a disposición en Verde Valle. En lugar de lamentar las bajas de figuras como "Tala" Rangel, el "Piojo" Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Luis Romo, así como los lesionados Hugo Camberos y Daniel Aguirre, el argentino se enfoca en la estrategia que permita a Chivas anotar los dos goles necesarios y mantener su portería en cero para avanzar a las semifinales por criterio de posición en la tabla o marcador global, según corresponda.

De cara a la revancha, el optimismo de Milito se fundamenta en la capacidad de resiliencia de su grupo. A pesar de los errores puntuales en el "Volcán", el estratega cree firmemente en que la proeza es alcanzable en casa.

"Tengo fe e ilusión de poder mejorar el partido que realizamos hoy. Sabemos que tenemos que hacer un desgaste y un juego muy bueno para conseguir la victoria, pero es posible porque confío en los jugadores que tenemos", señaló.

Milito concluyó su intervención asegurando que no perderá el tiempo en análisis externos sobre la planeación del torneo, sino en la táctica pura : "Prefiero guardarme las energías para preparar bien al equipo de cara a la revancha". El Guadalajara tiene siete días para reinventarse y demostrar que, incluso diezmado, el orgullo rojiblanco sigue siendo un factor determinante en la Liguilla.

SV