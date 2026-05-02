Sábado, 02 de Mayo 2026

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Cruz Azul vence al Atlas y toma ventaja en los cuartos de final

Los Rojinegros reaccionaron a una desventaja de dos goles, pero la Máquina terminó imponiéndose 3-2 en el estadio Jalisco

Por: Freddy Ramírez

Rotondi anotó el primer gol del Cruz Azul cerca del final del primer tiempo. EL INFORMADOR/A. Navarro

Rotondi anotó el primer gol del Cruz Azul cerca del final del primer tiempo. EL INFORMADOR/A. Navarro

En una noche vibrante en el Estadio Jalisco, Cruz Azul dio el primer golpe en la serie al derrotar 3-2 al Atlas en la ida de los cuartos de final, en un duelo cargado de intensidad, polémica y emociones hasta el último minuto.

El ambiente previo ya anticipaba una batalla. La afición rojinegra encendió las gradas con bengalas, banderas y un imponente tifo dedicado a Diego Cocca, acompañado del mensaje: “Soy rojinegro y del Atlas voy enamorado”.

Desde el arranque, el partido mantuvo un ritmo alto. Camilo Vargas se convirtió rápidamente en protagonista al evitar el primer gol celeste con una gran atajada a tiro libre de Paradela. El guardameta colombiano sostuvo a su equipo en los momentos más complicados ante el dominio inicial de Cruz Azul.

La Máquina fue superior en posesión y generación, mientras que Atlas apostó por jugadas a balón parado y transiciones rápidas, sin lograr imponer condiciones en ataque durante la primera mitad.

Cuando parecía que el empate se mantendría al descanso, Rodolfo Rotondi apareció oportunamente dentro del área para empujar un rebote y marcar el 1-0, enfriando momentáneamente el ánimo en las tribunas.

El complemento arrancó con un Atlas más insistente, pero nuevamente Vargas tuvo que exigirse al máximo para evitar el segundo. Sin embargo, la resistencia rojinegra se rompió cuando Christian Eberé aprovechó un error defensivo para firmar el 2-0.

Aldo Rocha celebra con la afición el gol que empataba el juego. EL INFORMADOR/A. Navarro

Lejos de rendirse, Atlas reaccionó impulsado por su gente. Alfonso González descontó con un sólido cabezazo que devolvió la esperanza, y minutos después, un penal tras falta sobre Rodríguez permitió a Aldo Rocha igualar el marcador 2-2, encendiendo por completo el estadio.

Pero cuando el impulso parecía del lado local, Cruz Azul volvió a inclinar la balanza. Una revisión en el VAR derivó en un penal a favor de los celestes, y Eberé, con sangre fría, marcó su segundo gol de la noche para decretar el 3-2 definitivo.

Así, Cruz Azul se lleva una ventaja valiosa a casa, mientras que Atlas deberá remar contracorriente en la vuelta si quiere mantenerse con vida en la serie.

Alineaciones
Atlas Cruz Azul

Portero

12. Cam

ilo Vargas 

Defensas

3. Gustavo Ferrareis 
28. Manuel Capasso 
21. Rodrigo Schlegel
25. Jorge Rodríguez

Mediocampistas

26. Aldo Rocha 
6. Edgar Zaldívar (58. Arturo González, 63')
15. Paulo Ramírez 
199. Sergio Hernández

Delanteros

11. Diego González (251. Luis Gamboa, 63')
19. Eduardo Aguirre (9. Agustín Rodríguez, 75')

DT. Diego Cocca 

Portero

23. Kevin Mier

Defensas

22. Jorge Rodarte 
33. Gonzalo Piovi 
17. Amaury García 
4. Willer Ditta 
3. Omar Campos (16. Jeremy Márquez, 60')

Mediocampistas

19. Carlos Rodríguez 
8. Agustín Palavecino (18. Luka Romero, 90+3')
29. Carlos Rotondi 
20. José Paradela (27. Bryan Gamboa, 90+3')

Delanteros

11. Christian Ebere (10. Andrés Montaño, 88')

DT. Joel Huiqui

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