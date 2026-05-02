Tigres pone contra las cuerdas a un Chivas diezmado en el Volcán

El arranque de los Cuartos de Final del Clausura 2026 dejó una herida profunda en el orgullo del Guadalajara. En una noche donde la planificación chocó de frente con la cruda realidad de las ausencias, el Rebaño Sagrado cayó 3-1 ante unos Tigres que no tuvieron piedad, dejando la eliminatoria en una situación crítica que obliga a una gesta heroica para la vuelta, en donde los tapatíos necesitan a la fuerza ganar por dos goles de diferencia.

El planteamiento de Gabriel Milito fue valiente, pero quizá demasiado optimista ante las circunstancias. Con siete bajas fundamentales, cinco seleccionados nacionales y dos piezas clave en la enfermería, el estratega argentino mantuvo su inamovible esquema 5-4-1 . La intención era clara: mantener la identidad, la intensidad y la verticalidad. Sin embargo, en el futbol de alta competencia, la voluntad no siempre compensa la jerarquía. El vacío dejado por figuras como el "Tala" Rangel, el "Piojo" Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Luis Romo resultó ser un abismo demasiado ancho para la profundidad de la plantilla actual.

El inicio del encuentro alimentó la ilusión rojiblanca. Apenas al minuto 10, Ricardo Marín aprovechó una asistencia quirúrgica de Omar Govea para mandar el balón al fondo de las redes. A pesar de las airadas protestas de los jugadores felinos, que reclamaban una falta previa del atacante, el árbitro Vicente Reynoso validó la anotación. Fue el último momento de verdadera alegría para los tapatíos.

A partir del minuto 20, la maquinaria de la UANL, que no sufrió bajas por Selección y presume una banca envidiable, tomó el control absoluto. Tigres asfixió la salida de Chivas , atacando por todos los frentes posibles. La figura de Óscar Whalley emergió temporalmente como héroe con atajadas providenciales, pero la resistencia se quebró en el ocaso del primer tiempo. Al minuto 45, Jesús Angulo conectó un cabezazo letal tras un tiro de esquina, sellando el empate que cambió el guion psicológico del juego.

El complemento fue un monólogo auriazul. Al minuto 52, Juan Brunetta firmó una auténtica "pintura" con un impacto espectacular que dejó sin opciones a Whalley. El golpe de gracia llegó apenas dos minutos después: una mala ejecución de tiro libre por parte de Chivas permitió un contragolpe fulminante que Diego Sánchez culminó tras una gran asistencia de Gorriarán. El 3-1 definitivo evidencia que, aunque la idea de juego se mantenga, el Rebaño extraña demasiado a sus pilares cuando la liguilla exige perfección.

SV