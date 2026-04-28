Los Charros de Jalisco gestaron una trepidante remontada y pegaron primero en territorio norteño. Con un explosivo rally de seis carreras en la cuarta entrada, la novena jalisciense remontó una desventaja tempranera para imponerse 9-11 ante los Dorados de Chihuahua en el primer juego de la serie.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los visitantes. El abridor Zach Plesac tuvo un arranque complicado y batalló para encontrar la zona de strike desde los lanzamientos iniciales. Esa falta de control fue aprovechada por la ofensiva local, que logró fabricarle cinco carreras entre las dos primeras entradas.

Sin embargo, el mánager Benjamín Gil mostró plena confianza en su serpentinero y decidió mantenerlo sobre la lomita pese al castigo inicial. La apuesta terminó rindiendo frutos, ya que Plesac consiguió recomponerse con gran carácter y poco a poco fue apagando los bates chihuahuenses. El derecho completó cinco entradas y un tercio de labor, recetó tres ponches y contuvo el daño tras aquel turbulento comienzo.

Mientras tanto, la ofensiva albiazul comenzó a reaccionar en el tercer episodio. Mateo Gil produjo una carrera con un elevado de sacrificio y, posteriormente, Willie Calhoun también aportó con el madero para acercar a los caporales en la pizarra.

La verdadera sacudida llegó en el cuarto rollo. Una vez que el abridor Nick Struck dejó el montículo, Charros encontró la fórmula para desatar un ataque demoledor frente al relevo de Gabriel Ynoa. Los jaliscienses castigaron sin misericordia al lanzador con seis anotaciones que cambiaron por completo el rumbo del duelo.

Mateo Gil fue una de las grandes figuras de la noche al conectar cuadrangular que, además, remolcó dos carreras extras. Más adelante en el compromiso, Alfredo Hurtado, Johneshwy Fargas e Irving López también se sumaron a la feria de imparables para ampliar la ventaja y colocar una distancia que parecía definitiva.

No obstante, la tensión regresó en la novena entrada cuando el relevista José Montijo perdió el control de sus lanzamientos y permitió que Dorados armara un rally de cuatro carreras para acercarse peligrosamente. Con el empate amenazando, apareció A.J. Puckett para apagar el incendio y asegurar la salvación que confirmó el valioso triunfo visitante.

El segundo enfrentamiento entre ambas novenas se disputará este miércoles 28 de abril a las 19:00 horas, nuevamente en el Estadio Chihuahua, donde Jalisco buscará asegurar la serie.

CT