Victory Prize, el reconocimiento que rinde tributo a los ídolos del deporte en México

Victory Prize México es la iniciativa de FCO Group, creada en 2024 para celebrar a los atletas que trascienden su disciplina y se convierten en referentes de inspiración para la sociedad.

Este galardón reconoce no solo el talento en la cancha, sino también el impacto positivo que los deportistas generan fuera de ella. Con un proceso de selección riguroso, premia a atletas olímpicos y paralímpicos, destacando la diversidad, la inclusión y el liderazgo que transforma comunidades.

Con Victory Prize, FCO Group amplía su legado de eventos, ya que este año celebró su segunda edición, enfocándose en los deportistas mexicanos que destacan no solo por sus logros deportivos, sino también por su ejemplo y humanidad.

La gala celebrada el pasado martes incorporó una novedad: los comités de selección incluyeron a los galardonados de la edición anterior, aportando experiencia y perspectiva para reconocer a quienes realmente dejan huella en la sociedad.

Entre las categorías se encuentran Love Sport, que celebra al fenómeno deportivo que convierte el deporte en tendencia; Sport Story, que honra la trayectoria y los valores humanos de los atletas; Unexpected y Comeback, que reconocen momentos sorprendentes y regresos destacados; y Unknown Sport, que visibiliza disciplinas poco conocidas.

También se premia el esfuerzo colectivo y estratégico con categorías como Entrenador del Año, Equipo del Año y Promesa del Año. En creación e impacto, Campaña de Marketing e Influencia Digital destacan la conexión de los deportistas con las audiencias.

Por último, Embajador Deportivo y Booster Empresarial celebran el compromiso con los valores del deporte, mientras que Ídolo Deportivo del Año reconoce la integridad y excelencia que representan el espíritu de Victory Prize.

En esta edición, Isaac del Toro se llevó el premio a Ídolo Deportivo del Año, destacando por encima del clavadista Osmar Olvera, la tenista Renata Zarazúa, el futbolista Santiago Giménez y la jugadora de flag football Diana Flores.

La golfista tapatía Lorena Ochoa fue honrada con el Victory Prize 2025 a Leyenda del Deporte, en reconocimiento a su trayectoria como la mejor golfista mexicana de la historia y sus 158 semanas consecutivas en el primer lugar del ranking mundial.

En la categoría Passion Wave, la Liga Mexicana de Beisbol recibió el reconocimiento por la conversación y el entusiasmo generados durante su temporada del centenario.

Arnulfo Castorena fue distinguido con Sport Story por su inspiradora trayectoria en paranatación, mientras que Uziel Muñoz obtuvo el premio Unexpected tras su subcampeonato mundial en atletismo. Por su parte, Andrea Becerra destacó en Undiscovered, siendo reconocida por su desempeño en tiro con arco compuesto.

Entre los logros colectivos, la Selección Nacional de Flag Football se llevó el premio Comeback tras regresar con oro en los World Games 2025, mientras que los Diablos Rojos del México fueron elegidos Equipo del Año por su bicampeonato en la Liga Mexicana de Beisbol.

En la categoría de entrenadores y promesas, Antonio Mohamed recibió el premio a Entrenador del Año por el título obtenido con Toluca, y Yareli Acevedo fue reconocida como Promesa del Año por su sobresaliente desempeño en ciclismo de pista.

Finalmente, en el ámbito de campañas y presencia mediática, HSBC y Donovan Carrillo fueron premiados en Campaña de Marketing, mientras que Canelo Álvarez se destacó en Influencia Digital por su alcance e impacto en redes sociales.

