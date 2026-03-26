El jueves 26 de marzo de 2026 pinta para ser una fecha intensa en el futbol internacional, con actividad de selecciones nacionales en distintas competencias. La atención, por supuesto, se centra en los Play-Offs de la UEFA, etapa decisiva en la ruta hacia el Mundial 2026.Dentro de los partidos más llamativos aparecen selecciones como Italia, Suecia, Polonia y Gales, que disputan su permanencia en el repechaje europeo. A esto se suma el duelo amistoso entre Brasil y Francia, considerado uno de los encuentros más atractivos de la jornada; tampoco se debe olvidar el repechaje intercontinental que se llevará a cabo en México.El calendario del día también contempla compromisos de otras competencias internacionales y ligas de menor exposición, generando actividad futbolística continua desde las primeras horas hasta la noche.Consulta el listado completo de partidos correspondientes al jueves 26 de marzo de 2026 para conocer horarios y canales de transmisión, donde cada encuentro podrá verse EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF