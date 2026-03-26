El jueves 26 de marzo de 2026 pinta para ser una fecha intensa en el futbol internacional, con actividad de selecciones nacionales en distintas competencias. La atención, por supuesto, se centra en los Play-Offs de la UEFA, etapa decisiva en la ruta hacia el Mundial 2026.

Dentro de los partidos más llamativos aparecen selecciones como Italia, Suecia, Polonia y Gales, que disputan su permanencia en el repechaje europeo. A esto se suma el duelo amistoso entre Brasil y Francia, considerado uno de los encuentros más atractivos de la jornada; tampoco se debe olvidar el repechaje intercontinental que se llevará a cabo en México.

El calendario del día también contempla compromisos de otras competencias internacionales y ligas de menor exposición, generando actividad futbolística continua desde las primeras horas hasta la noche.

Consulta el listado completo de partidos correspondientes al jueves 26 de marzo de 2026 para conocer horarios y canales de transmisión, donde cada encuentro podrá verse EN VIVO.

Partidos HOY jueves 26 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial 2026 EN VIVO

Turquía vs Rumanía | 11:00 | SKY Sports |

Italia vs Irlanda del Norte | 13:45 | SKY Sports |

Dinamarca vs Macedonia del Norte | 13:45 | SKY Sports |

Ucrania vs Suecia | 13:45 | Canal por confirmar |

República Checa vs República de Irlanda | 13:45 | Canal por confirmar |

Eslovaquia vs Kosovo | 13:45 | Canal por confirmar |

Polonia vs Albania | 13:45 | Canal por confirmar |

Gales vs Bosnia | 13:45 | Canal por confirmar |

Bolivia vs Surinam | 16:00 | DAZN, FIFA+, TUDN, ViX Premium |

Nueva Caledonia vs Jamaica | 21:00 | DAZN, FIFA+, TUDN, ViX Premium |

Partidos HOY jueves 26 de marzo de 2026 - Amistoso EN VIVO

Brasil vs Francia | 14:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 26 de marzo de 2026 - FIFA Series EN VIVO

Aruba vs Macao | 05:30 | DAZN |

Tanzania vs Liechtenstein | 08:30 | DAZN |

Chile vs Cabo Verde | 21:00 | DAZN |

Partidos HOY jueves 26 de marzo de 2026 - UEFA Nations League EN VIVO

Malta vs Luxemburgo | 11:00 | SKY Sports |

Gibraltar vs Letonia | 11:00 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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