Al finalizar el encuentro amistoso en el que la Selección Nacional de México se impuso 4-0 a Islandia en el Estadio La Corregidora, el director técnico Javier Aguirre ofreció una conferencia de prensa para evaluar el desempeño de los elementos de la Liga MX . El estratega destacó el funcionamiento colectivo y la disposición de los clubes locales para ceder a sus futbolistas fuera de una ventana oficial de la FIFA.

Respecto a la actuación de Armando González y Richard Ledezma, anotadores en el primer tiempo, Aguirre evitó centrar el análisis únicamente en los goles. Sobre el desempeño del delantero del chiverío, señaló: “No solo por el gol, porque sería demasiado injusto que la empujó la pelota, hizo un buen trabajo sin balón, se movió bien, fue intenso en el intento de la recuperación de la pelota, compitió bien”. Asimismo, añadió que Ledezma mostró variantes importantes en la generación de juego.

El técnico manifestó su satisfacción por el crecimiento del grupo de jugadores elegibles para el proceso del Mundial 2026 . “Me da mucho gusto que se amplíe la gama de posibilidades, se hace el mapa más grande. Sin lugar a dudas lo que más me gustó es el atrevimiento, la actitud, la comunión con la gente”, afirmó. No obstante, identificó áreas de mejora en el orden táctico, específicamente en la distancia entre líneas: “Si hay que mejorar algo es estar en 40 metros... no me gusta que el equipo se abra demasiado, que sea muy largo o muy ancho, eso no nos gusta nada porque somos vulnerables”.

Aguirre reconoció el momento que atraviesa el Club Guadalajara, base de las anotaciones del encuentro, pero extendió el crédito a todas las instituciones del futbol mexicano. “No es anecdótico que Chivas esté en este momento bien porque está trabajando bien, pero no podemos descartar a ningún equipo”, comentó, agradeciendo a los 18 clubes de la liga por detener sus actividades o prestar a sus elementos.

Finalmente, el seleccionador agradeció las facilidades otorgadas en Querétaro para este microciclo de trabajo , mencionando el apoyo con instalaciones y jugadores juveniles para las prácticas. Con este resultado, el cuerpo técnico cierra la etapa de observación local para enfocarse en la Fecha FIFA de marzo, donde se integrarán los futbolistas que compiten en el extranjero para enfrentar a Portugal y Bélgica.

SV