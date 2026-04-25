Aficionados del Guadalajara expresaron opiniones divididas tras el cierre de la temporada regular , en un balance donde se reconocen avances en el funcionamiento del equipo, pero también persisten señalamientos sobre aspectos que aún generan inconformidad.

Gabriel Hernández señaló que el desempeño del equipo deja sensaciones mixtas, al considerar que existen lapsos de buen futbol que no logran sostenerse a lo largo de los partidos.

“La verdad me voy con sensaciones encontradas. Por momentos el equipo ilusiona, toca bien la pelota, se ve ordenado… pero luego hay lapsos en los que se desconectan completamente. Y eso es lo que más coraje da, porque sabes que tienen con qué dar más. No estamos para conformarnos con pasar raspando; esto es Chivas y se tiene que competir por el título siempre”, señaló.

Por su parte, Edgar González hizo énfasis en la importancia de no dejar escapar puntos, especialmente en condición de local, así como en la exigencia de la afición hacia el compromiso del plantel.

“Mira, yo no dejo de venir, eso nunca. Pero sí te digo algo: hay partidos que no puedes dejar ir así, menos en casa. Esos puntos que regalamos hoy son los que después te cuestan la temporada. La afición siempre está, llena el estadio, apoya… lo mínimo que pedimos es que el equipo salga concentrado los 90 minutos”, agregó.

En contraste, otro aficionado destacó aspectos positivos del proceso actual, resaltando la consolidación de una base y el desempeño de los jugadores jóvenes como señales alentadoras de cara al futuro.

“Hay algo que sí rescato mucho y es que ya se ve una base. Antes parecía que cada torneo empezábamos de cero, pero ahora al menos ya hay una idea de juego. Los chavos están respondiendo, se nota que sienten la camiseta. Si logran mantener este proceso y le agregan dos o tres refuerzos de calidad, este equipo puede ser un serio candidato”, concluyó.

SV