Futbol hoy 24 de febrero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este martes 24 de febrero de 2026 llega con actividad en Europa, mientras América responde con actividad regional. Es uno de esos días donde el control remoto no descansa y las pantallas se multiplican ante la necesidad de ver futbol.

Te compartimos el calendario completo, ordenado por torneo y con señales para verlo EN VIVO.

Partidos HOY martes 24 de febrero de 2026 - Champions League EN VIVO

  • Atlético de Madrid vs Club Brugge | 11:45 | HBO MAX, TNT |
  • Bayer Leverkusen vs Olympiacos | 14:00 | HBO MAX, TNT |
  • Inter Milan vs Bodø/Glimt | 14:00 | HBO MAX |
  • Newcastle vs Qarabag FK | 14:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY martes 24 de febrero de 2026 - Concacaf Champions Cup EN VIVO

  • Nashville SC vs Atlético Ottawa | 19:00 | FOX One |
  • Los Angeles FC vs Real España | 21:00 | FOX One |

Partidos HOY martes 24 de febrero de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

  • Huachipato vs Carabobo | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Medellín vs Liverpool FC | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Sporting Cristal vs 2 de Mayo | 18:30 | Disney+ Premium |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

