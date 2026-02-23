Este sábado, el Guadalajara no pudo extender su racha de seis victorias consecutivas tras caer ante Cruz Azul . El conjunto rojiblanco había mostrado solidez y contundencia durante esa seguidilla, consolidándose como uno de los equipos que despertó altas expectativas entre su afición.

Sin embargo, no es la primera vez que Chivas atraviesa un escenario similar. En torneos anteriores, cada vez que ha logrado encadenar una racha importante de partidos sin derrota, al romperse esa inercia positiva el equipo suele entrar en un periodo de irregularidad, enlazando varios encuentros sin poder reencontrarse con el triunfo.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR recordamos qué ocurrió con el Guadalajara tras finalizar sus rachas más destacadas en torneos recientes .

En el Torneo Bicentenario 2010, cuando el equipo firmó la mejor racha en su historia dentro de los torneos cortos, el Guadalajara consiguió ocho victorias consecutivas. Esa marca llegó a su fin en la Jornada 9, cuando cayó 4-0 ante Jaguares de Chiapas. Después de perder el paso perfecto, el equipo no logró retomar el rumbo de inmediato: sumó dos encuentros más sin victoria, con saldo de dos derrotas y un empate.

En el Torneo Clausura 2022, Chivas hiló seis victorias consecutivas bajo la dirección técnica de Ricardo Cadena, una racha que le permitió clasificarse al repechaje y posteriormente instalarse en la Liguilla. Ya en los Cuartos de Final, el Rebaño se enfrentó al Atlas, serie en la que cayó 1-2 en el partido de ida, resultado que marcó el fin de su inercia positiva. En el duelo de vuelta igualó el marcador, pero el empate no fue suficiente y terminó consumándose la eliminación rojiblanca.

Lejos de ser un tropiezo aislado, ese bache se extendió hasta el siguiente torneo, en el que Guadalajara llegó a acumular ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria, profundizando la irregularidad tras aquella racha triunfal.

Recientemente, en el Torneo Clausura 2024, el Guadalajara volvió a encadenar seis victorias consecutivas, esta vez bajo la dirección de Fernando Gago. La racha terminó con un empate sin goles en la vuelta de los Cuartos de Final ante Toluca. Aunque ese resultado les dio el pase a semifinales, el equipo no volvió a ganar: sumó un empate y una derrota más, quedando eliminado frente al América.

