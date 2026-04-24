El viernes 24 de abril de 2026 llega con una cartelera bastante movida para quienes siguen el futbol todos los días. En México, la actividad se concentra en la Liga MX y la Liga MX Femenil, dos torneos que mantienen el ritmo en la recta del calendario y que suelen ofrecer partidos con algo más que puntos en juego.Pero la jornada no se limita al plano local. A lo largo del día también hay encuentros en distintas ligas de Europa, Sudamérica y otras competiciones internacionales, lo que abre varias opciones para ver futbol en vivo. Es uno de esos días en los que, si te organizas bien, puedes ver varios partidos casi sin pausas y mantenerte al tanto de lo que pasa dentro y fuera del país.Aquí te compartimos la agenda con los partidos más destacados del día de las diferentes competencias que se ven en nuestro país, con canales y horarios para seguirlos en vivo.Si quieres seguir de cerca lo que pase en los partidos de este viernes 24 de abril de 2026, en EL INFORMADOR encontrarás lo que te interesa. Además, tendrás a la mano la cobertura de los torneos que se siguen en México.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF