El viernes 24 de abril de 2026 llega con una cartelera bastante movida para quienes siguen el futbol todos los días. En México, la actividad se concentra en la Liga MX y la Liga MX Femenil, dos torneos que mantienen el ritmo en la recta del calendario y que suelen ofrecer partidos con algo más que puntos en juego.

Pero la jornada no se limita al plano local. A lo largo del día también hay encuentros en distintas ligas de Europa, Sudamérica y otras competiciones internacionales, lo que abre varias opciones para ver futbol en vivo. Es uno de esos días en los que, si te organizas bien, puedes ver varios partidos casi sin pausas y mantenerte al tanto de lo que pasa dentro y fuera del país.

Aquí te compartimos la agenda con los partidos más destacados del día de las diferentes competencias que se ven en nuestro país, con canales y horarios para seguirlos en vivo.

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Puebla vs Querétaro | 21:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

León vs San Luis | 17:00 | FOX One, Tubi |

América vs Pachuca | 19:00 | ViX Gratis, Layvtime YouTube, TUDN |

Chivas vs Toluca | 19:06 | Amazon Prime Video (Míralo en vivo), FOX One, Tubi |

Tijuana vs Mazatlán | 21:00 | FOX One, Tubi |

Monterrey vs Tigres | 21:06 | ViX Gratis, Layvtime YouTube, TUDN |

Atlas vs Juárez | 21:10 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Real Betis vs Real Madrid | 13:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

Sunderland vs Nottingham Forest | 13:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - Serie A EN VIVO

Napoli vs US Cremonese | 12:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - Francia Ligue 1 EN VIVO

Stade Brestois vs Lens | 12:45 | FOX One, FOX |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - Bundesliga EN VIVO

RB Leipzig vs 1. FC Union Berlin | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - LaLiga Hypermotion EN VIVO

Albacete vs Eibar | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 24 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Deportivo Riestra vs Independiente | 14:00 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Lanús vs Central Córdoba | 16:15 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Estudiantes RC vs Rosario Central | 16:15 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Racing Avellaneda vs Barracas Central | 18:30 | Fanatiz, Disney+ Premium |

Platense vs San Lorenzo | 18:30 | Fanatiz, TyC Sports Internacional |

Si quieres seguir de cerca lo que pase en los partidos de este viernes 24 de abril de 2026, en EL INFORMADOR encontrarás lo que te interesa. Además, tendrás a la mano la cobertura de los torneos que se siguen en México.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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