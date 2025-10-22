Las Chivas complicaron su propio panorama en el torneo. Una victoria las habría acercado a los primeros seis puestos, pero las imprecisiones al ataque y el error de Fernando “Oso” González, que derivó en el gol de Ali Ávila, terminaron por condenar al conjunto tapatío a sufrir su sexta derrota del Apertura 2025.

Pese al resultado en contra, Gabriel Milito, director técnico del Rebaño, aseguró que le gustó el funcionamiento de sus dirigidos durante el primer tiempo, pero la situación se dificultó una vez que no lograron conseguir la anotación.

“El equipo me gustó mucho, creo que lo hicieron muy bien los chicos, jugaron un muy buen primer tiempo. En el segundo se puso mucho más complejo debido al resultado favorable que tenían los locales. Toda la buena circulación y tranquilidad que tuvimos en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos costó más.”

“Lo intentamos, lo buscamos y, por supuesto que al jugar en la contra hemos cortado muchísimos posibles ataques. Propio de la necesidad de buscar el empate, de nuestra postura para intentar atacar y por la postura defensiva que adoptó el Querétaro”, indicó Milito.

Al Guadalajara le quedarán tres juegos más de la fase regular para buscar su clasificación directa para la Liguilla, por lo que deberán recuperarse rápidamente en la parte anímica para alcanzar su meta. Respecto a la posible baja de Bryan González y la ausencia de Richard Ledezma para el Clásico Tapatío, dijo que se las ingeniará para poder sustituirlos.

“Nosotros necesitamos ganar, ganar y ganar, si queremos alcanzar nuestro objetivo. No hay consuelo para una derrota. La derrota tiene que doler, y el triunfo debe de tener felicidad. El grupo está dolido, yo como líder del grupo, por supuesto que también. Pero nos recuperaremos, es una obligación para nosotros, porque quedan juegos muy importantes. O nos recuperamos, o nuestras opciones van a disminuir, y es lo que no queremos, vamos a luchar con todo lo que tenemos al alcance para poder alcanzar el objetivo.”

“Como lo hemos hecho durante todo el campeonato, reemplazaremos a dos jugadores muy importantes con otros jugadores que para mí también son importantes. Veremos la evolución del Cotorro, que salió por un golpe en una zona algo compleja. Richie ya sabemos que no va a estar por la expulsión. Pero bueno, manejamos alternativas para salir a jugar partido del sábado", finalizó el estratega.

MF