Este jueves 23 de abril de 2026 hay futbol para todos los gustos, con partidos en distintas ligas y torneos, desde Europa hasta América Latina. La jornada mezcla encuentros de temporada regular con otros que ya empiezan a definir cosas importantes.Durante la jornada habrá varios duelos atractivos, con equipos protagonistas y choques que pueden marcar el rumbo de sus competencias. Aquí te dejamos el calendario completo con horarios y dónde ver cada partido.Si te interesa seguir de cerca lo que ocurra este jueves 23 de abril de 2026, en EL INFORMADOR podrás mantenerte al día con los resultados y toda la información alrededor de los partidos. A lo largo de la jornada se irá actualizando la cobertura en tiempo real, con los momentos más importantes y lo que vaya marcando el rumbo de cada encuentro.Además de los marcadores, también encontrarás reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender mejor cómo se están desarrollando los torneos que tienen seguimiento en México. La idea es que no solo veas qué pasó, sino que tengas claro por qué pasó y qué implicaciones tiene en la competencia.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF