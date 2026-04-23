Este jueves 23 de abril de 2026 hay futbol para todos los gustos, con partidos en distintas ligas y torneos, desde Europa hasta América Latina. La jornada mezcla encuentros de temporada regular con otros que ya empiezan a definir cosas importantes.

Durante la jornada habrá varios duelos atractivos, con equipos protagonistas y choques que pueden marcar el rumbo de sus competencias. Aquí te dejamos el calendario completo con horarios y dónde ver cada partido.

Partidos HOY jueves 23 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Tepatitlán | 17:00 | Canal por confirmar |

Tapatío vs Cancún FC | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY jueves 23 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Levante vs Sevilla FC | 11:00 | SKY Sports, Canal 5, ViX Premium |

Rayo Vallecano vs Espanyol | 12:00 | SKY Sports |

Real Oviedo vs Villarreal | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY jueves 23 de abril de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

Stuttgart vs Freiburg | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY jueves 23 de abril de 2026 - Eredivisie EN VIVO

Go Ahead Eagles vs AZ Alkmaar | 10:45 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

PSV Eindhoven vs PEC Zwolle | 13:00 | Disney+ Premium, ESPN 4 |

Partidos HOY jueves 23 de abril de 2026 - Jupiler Pro League EN VIVO

Sint-Truiden VV vs Anderlecht | 12:30 | DAZN |

Partidos HOY jueves 23 de abril de 2026 - Primera División Argentina EN VIVO

Defensa y Justicia vs Boca Juniors | 17:00 | Fanatiz, Disney+ Premium, TyC Sports Internacional |

Si te interesa seguir de cerca lo que ocurra este jueves 23 de abril de 2026, en EL INFORMADOR podrás mantenerte al día con los resultados y toda la información alrededor de los partidos. A lo largo de la jornada se irá actualizando la cobertura en tiempo real, con los momentos más importantes y lo que vaya marcando el rumbo de cada encuentro.

Además de los marcadores, también encontrarás reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender mejor cómo se están desarrollando los torneos que tienen seguimiento en México. La idea es que no solo veas qué pasó, sino que tengas claro por qué pasó y qué implicaciones tiene en la competencia.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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