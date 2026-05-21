Charros doblega al líder del norte con batazo clave de Garlick

Con un batazo oportuno y una remontada llena de carácter, los Charros de Jalisco vinieron de atrás para derrotar 5-4 a los Toros de Tijuana en el tercer juego de la serie disputado en el Estadio Panamericano. Un cuadrangular de Kyle Garlick en la octava entrada terminó siendo la diferencia para que los caporales aseguraran la serie en casa ante el líder de la Zona Norte.

Desde los primeros episodios, Tijuana mostró poder en el ataque y castigó al abridor jalisciense Kurt Heyer . En el segundo inning, un doblete de Wilmer Flores permitió que Franchy Cordero llegara al plato para abrir la pizarra. La ofensiva fronteriza continuó presionando y para el cuarto rollo ya contaba con ventaja de tres carreras.

Heyer trabajó durante cinco entradas y dos tercios, lapso en el que recibió nueve imparables y recetó apenas dos ponches. Sin embargo, la reacción de Jalisco comenzó en la parte baja del cuarto capítulo gracias a un sencillo productor de Garlick que impulsó a Jared Walsh.

Los Charros no perdieron la cabeza y mantuvieron la calma hasta encontrar la llave de vulnerar los lanzamientos del abridor Noah Skirrow. Primero, Alfredo Hurtado produjo una carrera con imparable que llevó al plato a Johneshwy Fargas. Después, un elevado de sacrificio de Willie Calhoun permitió que Walsh anotara nuevamente para consumar el empate momentáneo en el sexto episodio.

Aunque los Toros recuperaron la ventaja en la séptima con un sencillo productor de Hernán Pérez, Garlick apareció nuevamente en el momento más oportuno . El jardinero conectó un cuadrangular de dos carreras en la octava entrada para darle la vuelta definitiva a la pizarra.

Emerson Martínez, quien se incorporó este jueves a Charros, se llevó la victoria desde el montículo, mientras que Elkin Alcalá consiguió el salvamento al frenar cualquier intento de reacción visitante.

Tras imponerse al líder norteño, Charros ahora se enfocará en su próxima serie frente a los Tecos de los Dos Laredos, a quienes enfrentarán a partir de este viernes 22 de mayo a las 19:30 horas en el inmueble de Zapopan.

SV