Este domingo 22 de marzo de 2026 cierra la actividad del fin de semana con una jornada de actividad intensa con futbol en distintas ligas y torneos alrededor del mundo. La agenda incluye partidos en la Liga MX, así como en competencias europeas como la Premier League, LaLiga, Serie A italiana y Ligue 1.De los encuentros destacan duelos como el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, y partidos atractivos en Inglaterra e Italia con equipos de primer nivel.La actividad también se extiende a la MLS y torneos femeniles, completando un domingo con muchas opciones para los aficionados.Para revisar todos los encuentros, consulta la agenda completa de partidos de este domingo 22 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF