Este domingo 22 de marzo de 2026 cierra la actividad del fin de semana con una jornada de actividad intensa con futbol en distintas ligas y torneos alrededor del mundo. La agenda incluye partidos en la Liga MX, así como en competencias europeas como la Premier League, LaLiga, Serie A italiana y Ligue 1.

De los encuentros destacan duelos como el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, y partidos atractivos en Inglaterra e Italia con equipos de primer nivel.

La actividad también se extiende a la MLS y torneos femeniles, completando un domingo con muchas opciones para los aficionados.

Para revisar todos los encuentros, consulta la agenda completa de partidos de este domingo 22 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Liga MX EN VIVO

Santos vs Puebla | 17:00 | ViX Premium, ESPN, Disney+ Premium |

Pachuca vs Toluca | 17:00 | FOX One, FOX |

Juárez vs Tigres | 19:00 | FOX One, TV Azteca |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Leones Negros vs Mineros Zacatecas | 12:00 | Canal por confirmar |

Tampico Madero Futbol Club vs Tlaxcala | 17:00 | Canal por confirmar |

CD Tapatío vs Atlético Morelia | 17:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Puebla vs América | 12:00 | FOX One, Tubi |

Pumas vs Pachuca | 12:00 | ViX Gratis, TUDN, Layvtime YouTube |

San Luis vs Tigres | 17:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - LaLiga EN VIVO

Barcelona vs Rayo Vallecano | 07:00 | SKY Sports |

Celta vs Alavés | 09:15 | SKY Sports |

Athletic Club vs Betis | 11:30 | SKY Sports |

Real Madrid vs Atlético de Madrid | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Premier League EN VIVO

Newcastle vs Sunderland | 06:00 | HBO MAX |

Tottenham vs Nottingham Forest | 08:15 | FOX One, FOX |

Aston Villa vs West Ham | 08:15 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Serie A EN VIVO

Como vs Pisa | 05:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Atalanta vs Hellas Verona | 08:00 | Disney+ Premium |

Bologna vs Lazio | 08:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Roma vs Lecce | 11:00 | Disney+ Premium |

Fiorentina vs Inter | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Lyon vs Monaco | 08:00 | FOX One |

Marsella vs Lille | 10:15 | FOX One |

Rennes vs Metz | 10:15 | FOX One |

Paris FC vs Le Havre | 10:15 | FOX One |

Nantes vs Strasbourg | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Mainz vs Eintracht Frankfurt | 08:30 | SKY Sports |

St. Pauli vs Freiburg | 10:30 | SKY Sports |

Augsburg vs Stuttgart | 12:30 | SKY Sports |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - MLS EN VIVO

New York City vs Inter Miami | 11:00 | Apple TV |

FC Cincinnati vs CF Montréal | 11:00 | Apple TV |

Minnesota Utd. vs Seattle Sounders | 12:30 | Apple TV |

Portland Timbers vs LA Galaxy | 14:30 | Apple TV |

San Diego FC vs Real Salt Lake | 17:00 | Apple TV |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - Eredivisie EN VIVO

NEC Nijmegen vs Heerenveen | 05:15 | Disney+ Premium |

Feyenoord vs Ajax | 07:30 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Groningen vs AZ Alkmaar | 09:45 | Disney+ Premium |

SC Telstar vs PSV | 09:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY domingo 22 de marzo de 2026 - EFL Carabao Cup EN VIVO

Arsenal vs Manchester City | 10:30 | Disney+ Premium, ESPN |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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