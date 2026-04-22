Este miércoles 22 de abril de 2026 trae uno de los calendarios de futbol más cargados en la presente semana, con actividad simultánea en ligas y torneos internacionales . Desde la Liga MX hasta competiciones europeas y encuentros en América, la agenda ofrece partidos relevantes a lo largo de todo el día.

Con duelos destacados en el futbol mexicano y enfrentamientos clave en torneos como la Premier League, LaLiga y copas europeas, los aficionados tendrán una amplia variedad de opciones para seguir en vivo. En esta nota te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Liga MX EN VIVO

Atlas vs Tigres | 19:00 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5 |

San Luis vs Santos | 19:00 | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium |

Mazatlán vs Toluca | 19:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Tijuana vs Pachuca | 21:00 | FOX One, FOX |

Necaxa vs Chivas Guadalajara | 21:00 | Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, TUDN, Azteca Deportes Network, Canal 5, Azteca 7 |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Atlante vs Tepatitlán | 14:00 | Canal por confirmar |

Mineros Zacatecas vs Atlético Morelia | 14:00 | Canal por confirmar |

TM Futbol Club vs Club Atlético La Paz | 14:00 | Canal por confirmar |

Tapatío vs Cancún FC | 14:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - LaLiga EN VIVO

Elche vs Atlético de Madrid | 11:00 | SKY Sports |

Real Sociedad vs Getafe | 12:00 | SKY Sports |

Barcelona vs Celta | 13:30 | SKY Sports |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Premier League EN VIVO

Burnley vs Manchester City | 13:00 | HBO MAX, TNT |

Bournemouth vs Leeds United | 13:00 | HBO MAX |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

PSG vs Nantes | 11:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Acassuso vs Gimnasia LP | 16:00 | TyC Sports Internacional |

Deportivo Morón vs Midland | 18:15 | TyC Sports Internacional |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Copa de Alemania EN VIVO

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich | 12:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Copa de Francia EN VIVO

Strasbourg Alsace vs Nice | 13:00 | TVC Deportes |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - Coppa Italia EN VIVO

Atalanta vs Lazio | 13:00 | FOX One, FOX |

Partidos HOY miércoles 22 de abril de 2026 - MLS EN VIVO

New York RB vs DC United | 17:30 | Apple TV |

Columbus Crew vs LA Galaxy | 17:30 | Apple TV |

Toronto FC vs Philadelphia Union | 17:30 | Apple TV |

New York City vs FC Cincinnati | 17:30 | Apple TV |

Orlando City vs Charlotte FC | 17:30 | Apple TV |

Atlanta United vs New England Revolution | 17:30 | Apple TV |

FC Dallas vs Minnesota Utd. | 18:30 | Apple TV |

Houston Dynamo vs San Diego FC | 18:30 | Apple TV |

Real Salt Lake vs Inter Miami CF | 19:30 | Apple TV |

San Jose Earthquakes vs Austin FC | 20:30 | Apple TV |

Los Angeles FC vs Colorado Rapids | 20:30 | Apple TV |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este miércoles 22 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura de los torneos más relevantes que se siguen en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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