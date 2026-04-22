Este miércoles 22 de abril de 2026 trae uno de los calendarios de futbol más cargados en la presente semana, con actividad simultánea en ligas y torneos internacionales. Desde la Liga MX hasta competiciones europeas y encuentros en América, la agenda ofrece partidos relevantes a lo largo de todo el día.Con duelos destacados en el futbol mexicano y enfrentamientos clave en torneos como la Premier League, LaLiga y copas europeas, los aficionados tendrán una amplia variedad de opciones para seguir en vivo. En esta nota te compartimos el calendario completo con horarios y canales de transmisión.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos de este miércoles 22 de abril de 2026 consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura de los torneos más relevantes que se siguen en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF