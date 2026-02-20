América anotó más goles que todos los que llevaba en los seis partidos anteriores. Las Águilas golearon 4-0 a La Franja en el estadio Cuauhtémoc.

Con estreno goleador del brasileño Raphael Veiga, los azulcrema consiguieron su primera victoria como visitantes y dejaron atrás la dolorosa caída en el Clásico Nacional contra las Chivas.

André Jardine hizo algunos ajustes, volvió a intentar con Isaías Violante por la banda derecha; Veiga y Aarón Mejía tuvieron su primera titularidad y todo le salió.

Veiga, con un remate de cabeza al minuto 43, abrió el marcador en la Angelópolis y también comenzó su cuota goleadora como jugador de las Águilas.

Los de Coapa controlaron las acciones y de a poco desarmaron a los locales. Isaías Violante, en una buena acción individual, puso el 2-0 para las Águilas.

El chileno Víctor Dávila (78') y Raúl “La Pantera” Zúñiga (87') entraron de cambio para la segunda mitad y ambos colaboraron con su gol para el abultado triunfo de los capitalinos.

América comienza a recobrar la memoria, pero aún vive un momento de altibajos. La siguiente semana se mide a los Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes.