Bodø/Glimt, la 'cenicienta' noruega que sacude la Champions League

El FK Bodø/Glimt, un modesto club del norte de Noruega, se ha convertido en la gran sorpresa de la UEFA Champions League. A pesar de ser un equipo pequeño, ha sabido transformar sus limitaciones en fortalezas, convirtiendo su estadio en un verdadero fortín donde compite de tú a tú contra gigantes europeos.

Tras sus primeros pasos en torneos continentales y sorprendentes victorias ante clubes históricos, Bodø/Glimt ha continuado su gesta en la Champions League , logrando resultados que parecían imposibles y consolidándose como un contendiente inesperado.

Recientemente, el club sorprendió al imponerse a uno de los grandes de Italia, reafirmando que seguirá escribiendo una historia que desafía los pronósticos y enciende la ilusión de sus aficionados.

Ubicado en la ciudad de Bodø, al norte de Noruega, el equipo representa a una población de poco más de 55.000 habitantes y se encuentra a más de 200 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Aun así, ha convertido cada obstáculo en una ventaja competitiva. Su cancha, el Aspmyra Stadion, con capacidad para menos de 10.000 espectadores, se ha vuelto un terreno difícil para cualquier rival.

El año pasado, Bodø/Glimt comenzó a dejar huella en el fútbol europeo al vencer a Lazio en penales durante los cuartos de final de la Europa League , convirtiéndose en el primer equipo noruego en alcanzar las semifinales de un torneo continental.

El 26 de agosto de 2025, en la fase de repechaje de la Champions League, Bodø/Glimt aseguró su primer boleto a la fase de grupos con un contundente triunfo global de 6-2, marcando un hito histórico en su trayectoria europea.

En la fase de grupos, el equipo continuó sorprendiendo con resultados impensados, incluyendo una histórica victoria por 3-1 frente al Manchester City y un triunfo clave ante el Atlético de Madrid, lo que le permitió avanzar a los playoffs tras sumar nueve puntos en el penúltimo sitio.

En la ida de la eliminatoria ante el Inter de Milán, Bodø/Glimt volvió a brillar al imponerse 3-1 como local, en una victoria que se convirtió en una verdadera fiesta para sus aficionados y consolidó al club como un aspirante serio en la Champions. Este triunfo estableció un récord: se convirtieron en el primer equipo noruego en ganar tres partidos consecutivos en la UEFA Champions League.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo martes 24 de febrero en el Estadio San Siro , donde el club buscará demostrar que su éxito en casa no fue un accidente y que pretende consolidarse como el “caballo negro” de Europa en la competencia más importante de clubes.

