Este martes 20 de enero de 2026 es una fecha perfecta para los aficionados del futbol. La jornada se presenta con una agenda de partidos ideales para disfrutar en vivo, ya sea desde la comodidad de casa o desde cualquier lugar, gracias a la variedad de opciones de transmisión disponibles.

Con el objetivo de acomodar tu día, hemos elaborado una guía completa con todas las opciones de transmisión para cada juego. Esta información abarca canales de televisión abierta, sistemas de cable y plataformas de streaming. Conoce los horarios y las distintas maneras de ver en vivo los partidos, para que no te pierdas ni un minuto de esta atractiva programación futbolística.

Partidos hoy martes 20 de enero de 2026 - Champions League EN VIVO

FC Kairat vs Club Brugge | 09:30 | FOX One |

Bodø/Glimt vs Manchester City | 11:45 | TNT, HBO Max |

Villarreal vs Ajax | 14:00 | HBO Max |

Inter de Milán vs Arsenal | 14:00 | FOX One |

Tottenham vs Borussia Dortmund | 14:00 | FOX One |

Real Madrid vs AS Monaco | 14:00 | HBO Max, TNT |

Sporting CP vs PSG | 14:00 | HBO Max, Space |

Olympiacos vs Bayer Leverkusen | 14:00 | HBO Max |

København vs Napoli | 14:00 | FOX One |

Partidos hoy martes 20 de enero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pachuca vs Puebla | 19:00 | FOX One, Tubi |

San Luis vs América | 20:00 | Disney+ Premium, ESPN |

Xolos vs Juárez | 21:06 | FOX One, Tubi |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

