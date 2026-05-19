La actividad de futbol de este martes 19 de mayo de 2026 presenta una jornada internacional con encuentros en Europa y Sudamérica. La programación del día incluye partidos de ligas de alta exigencia y competencias continentales que mantienen la atención de millones de aficionados.

A lo largo de la jornada habrá acción desde la Premier League hasta la Copa Libertadores, con duelos que prometen mantener el interés de los seguidores. Si buscas ver cada partido en vivo, aquí te compartimos la agenda completa con horarios y canales de transmisión.

Partidos HOY martes 19 de mayo de 2026 - Premier League EN VIVO

Bournemouth vs Manchester City | 12:30 | FOX One, FOX

Chelsea vs Tottenham | 13:15 | HBO MAX, TNT

Partidos HOY martes 19 de mayo de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Fase de grupos

Fluminense vs Bolívar | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 3

Rosario Central vs UCV | 16:00 | Disney+ Premium

Coquimbo Unido vs Deportes Tolima | 16:00 | Disney+ Premium

Santa Fe vs Platense | 18:00 | Disney+ Premium

Always Ready vs Mirassol | 18:00 | Disney+ Premium

Boca Juniors vs Cruzeiro | 18:30 | Disney+ Premium, ESPN 4, Pluto TV

Independiente del Valle vs Club Libertad | 20:00 | Disney+ Premium

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